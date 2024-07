video suggerito

Elisabetta Canalis cambia look: per l’estate sfoggia le micro treccine su tutta la testa Elisabetta Canalis è tornata in Italia per le vacanze estive e ne ha approfittato per cambiare look: ecco la nuova acconciatura che ha scelto per la bella stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tra le star più attive sui social da quando è cominciata l’estate. Ha temporaneamente lasciato la casa a Los Angeles in cui vive con la figlia Skyler Eva ed è tornata in Italia come fa ogni anno, così da godersi le bellezze della sua tanto amata Sardegna. Certo, ha partecipato a diversi matrimoni in giro per l’Italia, primo tra tutti quello di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, ma ora è rientrata nella sua terra natale e non può fare a meno di documentare la vacanza tra tramonti da sogno, mare cristallino e serate al luna park. Quale migliore occasione di questa per cambiare look?

Il nuovo hair look di Elisabetta Canalis

Da qualche anno a questa parte Elisabetta Canalis è sempre stata fedele al long bob portato liscio o leggermente mosso ma ora per lei le cose sono cambiate. Complici l’atmosfera vacanziera e il desiderio di osare tipico dell'estate, ha pensato bene di fare delle micro treccine, meglio note come cornrows, ovvero quelle attaccate alla testa che spopolano sempre durante la bella stagione. Il risultato finale? L’ex velina ha messo in risalto i lineamenti del viso con stile, anche se lei stessa ha ironizzato sull’acconciatura inedita paragonandosi a Sean Paul.

La foto di Sean Paul postata da Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis in versione casual

Per l’uscita al luna park con la figlia Skyler Eva Elisabetta Canalis ha lasciato nell’armadio i lunghi abiti con scollatura maxi e i mini dress sensuali. Questa volta ha preferito puntare sulla comodità con un look casual che può essere tranquillamente replicato nella vita di tutti i giorni.

Il look casual di Elisabetta Canalis

Ha abbinato una semplice t-shirt bianca oversize a un paio di shorts in denim nero, un modello cortissimo e asimmetrico con gli orli sfilacciati che ha lasciato in vista le gambe lunghe e snelle. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche e dei mini cerchietti alle orecchie. In quante imiteranno Elisabetta durante le loro serate estive?