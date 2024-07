video suggerito

La stagione dei matrimoni di Elisabetta Canalis è all'insegna dello stile sexy hippie Il trend di questa wedding season lo sta lanciando Elisabetta Canalis, coi look sexy hippie che sta sfoggiando ai matrimoni degli amici.

A cura di Giusy Dente

Eliesabetta Canalis in Alberta Ferretti

L'estate è la wedding season per eccellenza. Elisabetta Canalis è già al secondo matrimonio in pochi giorni. Prima si è spostata alla volta dell'isola Vulcano, dove Diletta Leotta e Loris Karius sono convolati a nozze coronando il loro amore. Poi, sempre in Sicilia, è stata la volta di un'altra coppia di amici: il noto manager Pietro Gaudioso e la modella Niki Wu Ji hanno pronunciato il fatidico sì a Mazara del Vallo.

Il look per il party pre wedding

È molto in voga tra le celebrities festeggiare il matrimonio per tutto il weekend. Così è stato anche per Pietro Gaudioso e Niki Wu Ji. Il nome di lui è forse sconosciuto al grande pubblico, ma è in realtà un personaggio molto famoso tra le celebrity. È infatti uno dei manager più importanti nel mondo dello spettacolo e lavora con tantissimi volti noti. Erano presenti al grande giorno Emma Marrone (che ha cantato per gli sposi e gli invitati), Cristina Marino con Luca Argentero, Francesca Chillemi, Elisabetta Canalis.

Eliesabetta Canalis in Alberta Ferretti

La coppia ha accolto i propri ospiti per un party pre wedding in spiaggia, con dress code total white: unica eccezione la sposa, vestita di blu e con un look da sirena. Per l'occasione Elisabetta Canalis ha sfoggiato una candida creazione di Alberta Ferretti, un abito trasparente in chiffon e macramé da 4320 euro.

Eliesabetta Canalis in Alberta Ferretti

Il look per il matrimonio

Alla cerimonia vera e propria la ex velina ha puntato nuovamente sulle trasparenze. Ha affascinato tutti con un vestito firmato nuovamente Alberta Ferretti, elegantissimo, in color ottanio con gonna leggermente plissettata e dettaglio gioiello al collo, che lascia la schiena quasi completamente nuda. Fa parte della collezione Summer 2022 e lo ha abbinato a un paio di décolleté dall'effetto metallizzato. L'ex velina in questa wedding season sta puntando su uno stile sexy hippie caratterizzato da capi accattivanti e con un tocco seducente, ma sempre eleganti e perfetti per una cerimonia.