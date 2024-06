video suggerito

Elisabetta Canalis ruba le posate al matrimonio di Diletta Leotta: lo scherzo rivelato sui social Al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius non sono mancati i momenti divertenti. A fare uno scherzo alla sposa è stata Elisabetta Canalis, che sui social ha finto di aver trasformato la sua borsetta in un porta-posate, così da poter trasportare a casa le forchette, i coltelli e i cucchiai d'oro della cerimonia.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso sabato è stato celebrato l'atteso matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e, a giudicare dall'interesse mediatico che ha generato, non ha deluso le aspettative dei fan. I due hanno pronunciato il fatidico sì in un resort di lusso sull'isola di Vulcano: è lì che hanno organizzato la cerimonia e che hanno ospitato gli invitati, programmando ogni momento della loro vacanza, dal white party pre-nozze alla mattinata al mare. Tra le amiche star della sposa (apparsa meravigliosa in 4 diversi abiti bianchi di Atelier Emé) c'era anche Elisabetta Canalis, che ha approfittato dell'euforia dei festeggiamenti per fare un simpatico scherzo alla conduttrice di Dazn.

I look di Elisabetta Canalis per il matrimonio di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis è stata tra le grandi protagoniste del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, al quale ha partecipato con il fidanzato Georgian Cimpeanu (come rivelato da alcuni scatti che lei stessa ha pubblicato sui social).

Elisabetta Canalis in Alberta Ferretti

Arrivata a Vulcano venerdì pomeriggio, è corsa subito a prepararsi per il white party, dove ha incantato tutti con un sensuale slip dress di Alberta Ferretti che ha messo in risalto il décolleté con una scollatura generosa. La mattina dopo si è goduta il sole e il mare con un costume cut-out bicolor, mentre per la cerimonia ha sfoggiato un elegante abito verde acqua tagliato sui fianchi (sempre di Alberta Ferretti). Su Instagram ha poi raccolto le foto più belle del weekend al motto di "2 giorni stupendi per celebrare l’Amore".

Lo scherzo a Diletta Leotta

La borsa di cristalli di Elisabetta Canalis

Per completare il look da cerimonia Elisabetta Canalis non ha rinunciato a un tocco sparkling: ha abbinato l'abito di seta a una borsetta rigida tempestata di cristalli scintillanti, per la precisione il modello Holli Favilla firmato Rosantica, il cui prezzo sugli e-commerce di moda è di 983 euro.

La borsa di cristalli firmata Rosantica

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan dell'ex velina? Durante la cena ha fatto un primo piano sulla mini bag e, al motto di "Grazie Diletta", ha rivelato di averla usata per "portare a casa" le forchette, i coltelli e i cucchiai gold scelti per l'allestimento dei tavoli della cerimonia. Insomma, Elisabetta si è divertita a fare uno scherzo alla sposa e lo ha fatto trasformando la sua borsetta in un porta-posate.