Tutte in costume prima del matrimonio di Diletta Leotta (ma Chiara Ferragni preferisce il pigiama)

Al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius non potevano mancare gli ospiti Vip, che hanno approfittato della splendida location a Vulcano per concedersi una giornata di mare: ecco cosa hanno indossato le star poche ore prima della cerimonia di nozze.

A cura di Valeria Paglionico

Il gran giorno è finalmente arrivato: oggi, 22 giugno 2024, si sposano Diletta Leotta e Loris Karius. Pronunceranno il fatidico sì nella chiesa delle Grazie di Gelso, poi torneranno nella splendida cornice del Therasia Resort di Vulcano, la location scelta sia per ospitare gli invitati che per il white party organizzato la sera prima delle nozze. La protagonista della giornata è in assoluto la sposa, apparsa meravigliosa in un principesco abito bianco di Atelier Emé, ma a rendere la cerimonia un vero e proprio evento mediatico sono state le numerose star che hanno presenziato. Fin da ieri moltissimi Vip sono partiti alla volta della Sicilia, da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, e oggi, dopo essersi svegliati di fronte uno splendido panorama marino, si sono dedicati al mare e alla tintarella nell'attesa che arrivi l'ora della cerimonia.

La mattinata al mare prima del matrimonio

Prima di dare ufficialmente il via ai festeggiamenti nuziali gli ospiti si sono concessi una giornata all'insegna del relax nel resort, che per l'occasione è stato allestito in modo impeccabile con aree colazione e stand che nascondevano degli omaggi alla piccola Aria.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Naturalmente tutti ne hanno approfittato per godersi lo splendido mare delle Eolie: c'è chi è rimasto sulla terrazza dell'hotel, chi ha fatto una gita a Lipari e chi, invece, ha preferito un giro in barca (con tanto di tour tra le spiagge più belle delle isole vicine). Quale migliore occasione di questa per posare in versione balneare? A dare il via alle danze sono state Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: la prima ha indossato un modello intero total red scollato e aperto sui lati, mentre sua mamma ha optato per un micro bikini dark che ha messo in risalto la silhouette.

Elisabetta Canalis in Wikini

Elisabetta Canalis ha sfoggiato un costume bicolor con dei maxi cut out sui fianchi e un anello all'altezza degli addominali, mentre l'altra ex velina presente, Elena Barolo, ha preferito una scollatura maxi e multicolor firmata Missoni. Claudio Marchisio con sua moglie Roberta Sinopoli, Alice Campello ed Eleonora Brunacci Di Vaio hanno invece optato per un pranzo a base di pesce in caftani bianchi.

Elena Barolo in Missoni

Il look cozy di Chiara Ferragni prima della cerimonia

L'unica che ha fatto eccezione, rimanendo in camera a riposarsi? Chiara Ferragni, che su Instagram ci ha tenuto a postare delle foto in pigiama estivo. Ha indossato un modello anti-caldo a costine total pink con gli orli bianchi, per la precisione un coordinato con canotta aderente (che ha lasciato intravedere l'assenza di reggiseno) e pantaloncini over con bottoncini sul davanti.

Chiara Ferragni in pigiama

Probabilmente, però, la foto risale alla sera prima, visto che ha la stessa acconciatura e lo stesso trucco del white party. La verità è che anche Chiara si è concessa una gita in barca (è stata lei a fotografare Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come loro stesse hanno specificato sui social), solo che ha preferito rendere l'evento pubblico con molte ore di ritardo rispetto alle colleghe con una Stories in bikini total pink.