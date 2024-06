La location del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: stand di granite e gadget dedicati ad Aria

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius è l'evento del weekend e non sorprende che stia attirando le attenzioni dei media fin da ieri, quando gli invitati sono arrivati sull'isola di Vulcano. A ospitare i tre giorni di ricevimenti e festeggiamenti è il Therasia Resort, l'hotel di lusso dove alloggiano sia gli sposi che gli ospiti, che per l'occasione è stato interamente riservato all'evento. Man mano che le celebrazioni vanno avanti, la location viene "trasformata": se ieri gli allestimenti erano tutti all'insegna del bianco per il white party, ora sono stati aggiunti degli stand marini per rendere la mattinata in spiaggia ancora più unica.

Dalla colazione siciliana alla mattinata al mare

Diletta Leotta ha curato nei minimi dettagli il suo matrimonio e ha fatto in modo che l'esperienza degli invitati fosse davvero speciale.

La colazione vista mare

Non solo li ha ospitati tutti nel resort di lusso sull'isola di Vulcano (raggiunto con un apposito scafo che lei stessa ha noleggiato), li ha anche accolti in Sicilia con un welcome kit composto da un esclusivo programma personalizzato per tutto il weekend e dei cappelli di paglia per proteggersi dal sole durante le giornate trascorse al mare.

Lo stand colazione

In serata è poi andato in scena il white party pre-nozze in cui si sono vestiti tutti di bianco come la sposa e, complice il fatto che Loris compiva 31 anni, ne ha anche approfittato per spegnere le candeline.

L'omaggio ad Aria nei gadget customizzati

Questa mattina gli invitati hanno avuto un dolce risveglio: non appena usciti dalle loro camere sono stati accolti da una colazione unica. Diletta sulla terrazza del resort ha creato un'area a tema con angolo buffet, detox station e tavole imbandite con prodotti tipici siciliani, dalle marmellate alla frutta all'acqua e limone.

La detox station

Prima di dare il via ai preparativi per la cerimonia, i Vip si sono poi concessi qualche ora al mare e la cosa particolare è che la location è stata ancora una volta "trasformata".

le marmellate locali

È arrivato un dj e sono stati installati degli stand culinari che proponevano granite, gelati e prodotti made in Sicily, tutti offerti in coppette e scatole costumizzate con la scritta "Aria d'amore", (un chiaro riferimento al nome della figlia della coppia).

L'area granite