video suggerito

Elisabetta Canalis diva al matrimonio di Diletta Leotta con il vestito cut out Elisabetta Canalis è splendente in un abito acquamarina al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Lipari: la showgirl opta anche per un paio di orecchini griffati che sono un omaggio al mare e sono perfetti per la stagione estiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

595 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis era tra gli invitati al matrimonio dell'amica Diletta Leotta con il portiere del Newcastle Loris Karius. La showgirl è arrivata in Sicilia da Los Angeles insieme al compagno Georgian Cimpeanu per festeggiare le nozze dei due amici. Le due conduttrici si erano incontrate poco tempo fa in occasione di una puntata del podcast Mamma Dilettante, dove Canalis aveva raccontato come aveva vissuto la sua maternità. Venerdì, per il white party prima del matrimonio, Canalis era raggiante in un meraviglioso slip dress che evidenziava il suo fisico tonico e l'abbronzatura. Per il giorno delle nozze, invece, la showgirl sarda era splendente con un abito cut out.

Il look di Elisabetta Canalis al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Capelli sciolti e orecchini a forma di stella marina (modello Idyllia di Swaroski), Elisabetta Canalis è una dea al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Il vestito smanicato color verde acqua creava un bel contrasto con i capelli castano mogano: il dettaglio cut-out sui fianchi e la profonda scollatura lo rendono un abito ideale da cui prendere ispirazione per i look da indossare ai matrimoni estivi. Il colore, sui toni dell'acquamarina, invece, può essere una valida variante rispetto ai classici e gettonati colori pastello.

Elisabetta Canalis al matrimonio di Diletta Leotta

Il vestito firmato Alberta Ferretti, parte della collezione Primavera/Estate 2022, si incrocia in un nodo all'altezza della pancia per poi cadere morbido lungo la gonna in seta drappeggiata, che crea un piccolo strascico. Un look estivo e semplice che l'abbronzatura rende ancora più luminoso. Elisabetta Canalis, alla fine delle nozze, ha scattato una foto anche con il padre della sposa, ricordando quando il suo l'ha accompagnata all'altare per il suo grande giorno. Poco prima del tramonto, invece, non è mancato lo scatto di rito con il fidanzato Georgian Cimpeanu, che ha partecipato al matrimonio con lei.

Leggi anche Da Chiara Ferragni a Elodie, i look degli invitati vip al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Elisabetta Canalis in Alberta Ferretti con il fidanzato Georgian Cimpeanu