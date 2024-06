video suggerito

Come vestirsi per un matrimonio in estate: gli abiti anti caldo e gli accessori di tendenza da abbinare Cosa indossare per un matrimonio in estate? Vestiti corti, colori accesi, abiti plissé e foulard tra i capelli: ecco una guida di stile con i modelli e i colori must di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è tra le stagioni più gettonate per i matrimoni: complice il fatto che, fatta eccezione per qualche improvvisa perturbazione, quasi sicuramente ci si ritrova a festeggiare con un meteo favorevole, sono moltissime le coppie che scelgono questa parte dell'anno per andare sul sicuro. L'unico piccolo inconveniente? Il sole è rovente e bisogna trovare dei trucchi anti-caldo per evitare di rovinare il look con il sudore. Se nel mese di giugno "resistono" i colori pastello, con l'arrivo di luglio e agosto si può osare con delle tinte più accese e vitaminiche. Vestiti corti, fantasie sfumate, foulard tra i capelli: ecco la guida di stile a cui le invitate a delle cerimonie di nozze in estate farebbero bene a ispirarsi nei prossimi mesi.

Il vestito corto e colorato per il matrimonio d'estate

Quale migliore occasione dell'estate per mettere le gambe in mostra? Sebbene il dress code da matrimonio sconsigli gli abiti corti, in piena estate si può fare una piccola eccezione, anche perché esistono dei modelli sopra al ginocchio incredibilmente chic e bon-ton. Da evitare i tubini troppo fascianti o i vestitini di paillettes che fanno un po' troppo "disco party", si può puntare su abiti a ruota, monospalla, a sacchetto o incrociati.

Valentino

Via libera, poi, ai colori super accesi, dal fucsia all'arancione, fino ad arrivare al giallo e al celeste. Chi ama i toni neutri, invece, può osare con un effetto metallico sui toni dell'oro o dell'argento. L'ideale sarebbe abbinare i minidress a dei tacchi alti che slanciano la silhouette ma in alternativa si possono usare anche infradito gioiello o ballerine bon-ton.

Antonio Marras

Il vestito con fantasia sfumata

Non riuscite a scegliere un unico colore per il vostro look da matrimonio? Niente panico, potete optare per una fantasia sfumata dai toni multicolor. Nuance pastello dal rosa all'azzurro, effetto color block o tinte vitaminiche ispirate al mondo wilde: si tratta di opzioni assolutamente valide per rendere il proprio outfit sofisticato e d'impatto.

Zimmermann

Come se non bastasse, la fantasia sfumata è anche l'ideale per evitare gli antiestetici aloni di sudore che potrebbero venirsi a creare di fronte le temperature roventi di piena estate.

Motivi

L'abito a righe o fantasie per il matrimonio di giorno

Estate è sinonimo di colori ed è per questo che per i matrimoni di stagione si possono lasciare da parte gli outfit tinta unita. Via libera alle righe, uno dei must del momento, alle fantasie variopinte e alle stampe animalier: sono tutte perfette per un look da cerimonia chic e originale.

Missoni

Tubini lunghi fino ai piedi, slip dress di seta, monospalla o minidress con gonna a ruota: è la fantasia a fare la differenza. In casi come questi chiaramente gli accessori devono essere minimal, dalla borsa ai gioielli, fino ad arrivare alle scarpe, sarebbe bene evitare un ulteriore effetto multicolor a favore di qualcosa di monocromatico.

Bottega Veneta

L'abito plissé per un matrimonio estivo di sera

Il look più chic in assoluto per un matrimonio estivo? Quello plissettato. Che si scelga un maxi dress, un abito alla caviglia o una minigonna, non importa, l'unica cosa che conta è che sia a micro pieghe.

Sézane

Solitamente i vestiti di questo genere sono contraddistinti da silhouette morbide e oversize ma possono essere smorzati con una cintura gioiello o borchiata intorno al punto vita. Anche in questo caso si può spaziare tranquillamente tra sandali bassi o scarpe col tacco, l'importante è rimanere fedele ai propri gusti e al proprio stile.

Motivi

Il caftano

L'abito perfetto per i matrimoni estivi per le fashion addicted più incallite? Il caftano. Sebbene in molti lo considerino solo un capo da spiaggia o da aperitivo in riva al mare, in verità nasconde anche un lato super chic. I modelli da avere sono quelli variopinti e dalla silhouette oversize, decorati con fantasie marine o geometriche multicolor.

Michael Kors Collection

A cosa abbinarli? L'ideale sarebbe portarli con un paio di infradito rasoterra (calzature perfette per un matrimonio in spiaggia), mentre per quanto riguarda i gioielli si può osare con i volumi ma non con i colori. Orecchini, collane e bracciali possono dunque essere oversize ma meglio se nelle loro versioni metalliche "minimal" in total gold o total silver.

Pucci

Il completo spezzato con pantaloni

La moda mannish continua a essere di tendenza anche in estate ma in una versione rivisitata. Considerate le temperature roventi di luglio e agosto, la giacca va tolta (o al massimo la si può portare dietro per la sera), bisogna puntare su un completo spezzato con pantaloni e camicia/top a contrasto.

Stella McCartney

I pantaloni must del momento sono quelli oversize, da quelli palazzo a quelli in stile arabo, l'importante è che non fascino le cosce (risultando anche poco pratici per combattere il caldo). Via libera, invece, a camicie di lino, top di seta con i volant e bluse in colori accesi: si riveleranno sempre un'opzione perfetta per aggiungere un tocco femminile a un look mannish.

Motivi

Gli accessori per un matrimonio estivo: occhiali bianchi da diva

Passiamo ora agli accessori: quali sfoggiare a un matrimonio per essere eleganti ma allo stesso tempo glamour? Tra i must di stagione di quest'anno ci sono gli occhiali da sole in pieno stile diva con la montatura bianca e doppia. Che siano a mascherina, da gatta o mini, non importa, riusciranno sempre ad aggiungere un tocco glamour all'outfit.

Etro

Sebbene il bianco sia un colore praticamente vietato alle cerimonie di nozze (perché rischia di mettere in ombra la sposa), per gli accessori si può fare qualche eccezione. Le amanti del total white che non possono seguire la loro mania preferita, dunque, possono puntare su questo piccolo espediente per aggiungere lo stesso un tocco candido al look.

Gucci

Copricapo e foulard in seta da indossare in testa

Il sole scotta e la cerimonia a cui dovete partecipare è stata organizzata proprio all'ora di punta? Si può combattere il caldo con gli accessori. Oltre agli occhiali da sole, infatti, si possono sfoggiare dei copricapo di classe ma in pieno stile estivo, dai cappelli di paglia alle bandane (meglio se coordinate all'outfit).

Roberto Cavalli

In alternativa si può sfruttare il fascino chic del foulard di seta, da portare legato intorno al capo per rendere la propria immagine glamour e grintosa. In quante prenderanno ispirazione da questa originale idea di stile per sfidare le temperature bollenti con un tocco di stile?

Kiton