Elisabetta Canalis: “Quando ho visto cambiare il mio corpo in gravidanza è stata dura per me” “Ho sempre detto che non avrei voluto figli, ma poi ho capito che i figli li cresci come vuoi tu”, racconta ai microfoni di Mamma Dilettante. “La gravidanza? Non mi è piaciuta, l’unica cosa bella è stata sapere che Skyler stava bene”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Canalis racconta il suo rapporto con la figlia Skyler Eva ai microfoni di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta. Dopo il divorzio con il marito Brian Perri, la modella fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove continua a vivere e dove la bimba, che oggi ha 8 anni, è cresciuta. Proprio di recente il settimanale Gente ha parlato di una data, il 3 luglio, che ha segnato il divorzio ufficiale tra la modella e il chirurgo americano, parlando di “differenze inconciliabili e insanabili”. Sarebbe stata lei a mettere la parola fine.

Il rapporto con la figlia Skyler Eva

“Quando sono lontana da lei mi manca tantissimo”, racconta. “Per fortuna ci sentiamo tutti i giorni, mi manda i vocali e mi lascia dei messaggi dal telefono del padre”, racconta Elisabetta Canalis, ammettendo che per lei la parte più difficile nel suo rapporto con la figlia è partire e dover trascorrere del tempo lontane. La modella si lascia andare ad un racconta sincero e senza filtri su quello che per lei ha comportato la gravidanza. “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità. La cosa bella è stata sapere che Skyler stava bene, ma per il resto, quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno”, racconta.

Il rapporto con il proprio corpo in gravidanza

Nel corso dell’intervista Diletta Leotta le chiede come abbia vissuto i cambiamenti del suo corpo in gravidanza. “Con il cibo ho cercato di contenermi perché, disamo la verità, chi lavora con il proprio corpo e la propria immagine ha un problema. Non ti vedi più, o meglio vedi il tuo corpo cambiare tanto”, ammette. “Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro, è stata difficile da superare, ma non impossibile”, ammette. Elisabetta ammette di non sentirsi affatto, ancora oggi, la mamma perfetta, “non sono la mamma sempre presente nelle chat della classe”, spiega. “Io ho sempre detto che non avrei voluto figli, perché non sono una giocherellona con i bambini, ma alla Gine ho capito che i figli li cresci come vuoi tu”.