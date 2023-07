Il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è ufficiale: “Differenze inconciliabili e insanabili” Il settimanale Gente pubblica i retroscena del divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri: “È stata lei a mettere la parola fine. Georgian Cimpeanu? È solo un amico”.

A cura di Daniela Seclì

"È ufficiale, Elisabetta Canalis è divorziata", a dare la notizia sulla tappa finale del matrimonio tra la showgirl e il chirurgo ortopedico Brian Perri è il settimanale Gente. Secondo quanto riportato, lo scorso 3 luglio, "si sono presentati presso il tribunale Stanley Mosk di Los Angeles, davanti al commissario Armando Duron per le pratiche di divorzio".

"È stata Elisabetta Canalis a scrivere la parola fine"

Il settimanale Gente aggiunge ulteriori dettagli alla notizia del divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri: "È stata l'ex velina, ora modella e attrice, a fare il grande passo e a decidere di scrivere definitivamente la parola fine sulla sua storia d'amore con Brian, presentandosi in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio". La coppia ha una figlia, Skyler Eva, che quest'anno festeggerà i suoi otto anni e "per la quale hanno optato per l'affido congiunto".

I presunti motivi della rottura e una nuova verità su Georgian Cimpeanu

Secondo quanto riporta il settimanale Gente, nei documenti firmati dalla coppia, tra le motivazioni che hanno portato alla decisione di lasciarsi, ci sarebbero "differenze inconciliabili e non più sanabili" che hanno portato a "un drastico allontanamento". Il settimanale, parla anche di liti frequenti presumibilmente dovute all'interesse di Elisabetta Canalis per la kickboxing:

Un passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing. […] Troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi.

Infine, Gente fa una importante precisazione. Nelle ultime settimane, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu è stato indicato come il nuovo fidanzato della showgirl. Tuttavia, le cose non starebbero così: "Negli ambienti sportivi tutti sanno che il giovane è solo un amico e, per la Canalis, un allenatore. Del resto, quando Elisabetta non si allena con il suo coach personale, l'italiano Angelo Valente, è Georgian che la assiste. Quindi Cimpeanu non avrebbe alcuna colpa dell'addio a Brian".