Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati, la conferma dei gossip e l’assenza sui social Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati dopo nove anni di matrimonio e una figlia insieme, la piccola Skyler Eva. A darne notizia il settimanale Oggi, che scrive: “Il rapporto è davvero finito”. Poi la coppia è scomparsa del tutto dai social, ulteriore conferma di un amore al capolinea.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati. A dare la conferma ufficiale, dopo alcuni mesi di indiscrezioni, è stato il settimanale Oggi che scrive: "Il rapporto è davvero finito". La showgirl e il marito, lontano dal mondo dello spettacolo e chirurgo di professione, erano sposati da nove anni. Avevano costruito la loro famiglia a Los Angeles, dove è nata la loro figlia Skyler Eva.

Elisabetta Cnalais e Brian Perri non sono più una coppia, la conferma

Lo scorso ottobre, per la prima volta, era stato il settimanale Nuovo a parlare di una crisi interna alla coppia, ipotizzando che il matrimonio fosse arrivato al capolinea, pur senza rivelarne le motivazioni. Nel frattempo la coppia è scomparsa del tutto sui social: non una foto, una Instagram Stories o un breve video insieme. E già questi dettagli avevano fatto insospettire i più attenti, che quindi pensavano ci fosse qualcosa di insolito. Ora la conferma da parte del settimanale Oggi, che spiega: "Il rapporto è davvero finito". Elisabetta Canalis e Brian Perri non sono più marito e moglie, anche se non si conoscono le motivazioni. La showgirl, al momento, starebbe dedicando tutte le sue attenzioni alla figlia Skyler Eva e, perché no, potrebbe riconsiderare l'ipotesi di lasciare gli Usa e tornare a vivere in Italia, paese che ha lasciato proprio per seguire l'amore.

La storia tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012 durante un party di Halloween. Due anni dopo, nel 2014, sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che la stessa showgirl per amore ha deciso di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è diventata mamma per la prima volta: nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. Pare che Elisabetta Canalis non abbia escluso la possibilità di tornare a vivere in Italia una volta che il marito, chirurgo di professione, avrà finito la sua esperienza lavorativa.