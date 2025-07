Elisabetta Canalis in Sardegna con l’ex marito Brian Perri, assente il fidanzato Georgian Cimpeanu

A trascorrere le vacanze in Sardegna insieme a Elisabetta Canalis non è l’attuale (presunto) compagno Georgian Cimpeanu. Al posto dello sportivo, ormai assente dai radar, accanto all’ex velina di Striscia la notizia è ricomparso Brian Perri, suo ex marito e padre della figlia Skyler.

In Sardegna insieme alla figlia Skyler, Elisabetta Canalis sta trascorrendo le giornate tra ottima compagnia, cibo di qualità, mare, sole e gite in barca. Ma ad apparire accanto a lei, inaspettatamente, non è il compagno Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing con il quale l’ex velina di Striscia la notizia fa coppia fissa da tempo. Al suo posto, invece, c’è l’ex marito Brian Perri, padre della sua bambina.

La separazione tra i due, decisa di comune accordo e senza strascichi sentimentali, era stata comunicata nel luglio 2023. A due anni esatti di distanza da quel momento, però, Canalis e l’ex marito sono tornati a farsi vedere insieme. E intanto le indiscrezioni a proposito di una presunta rottura con Cimpeanu si stanno facendo sempre più insistenti.

Georgian Cimpeanu si era trasferito a Los Angeles per stare vicino a Elisabetta Canalis

L’assenza di Georgian non passa inosservata. Meno di un anno fa, il personal trainer aveva lasciato Roma – sua città natale – per trasferirsi a Los Angeles e stare il più possibile vicino alla compagna. Insieme avevano anche realizzato una serie di video postati sui social, in cui raccontavano le difficoltà iniziali di Cimpeanu nel processo di adattamento alla nuova vita negli Stati Uniti.

Nel frattempo, qualcosa potrebbe essersi incrinato, ma i diretti interessati, sebbene continuino a essere attivi sui social, hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri

Nonostante la separazione, tra Elisabetta e Brian resta un forte legame affettivo. Il chirurgo, padre di Skyler, non ha mai parlato pubblicamente della rottura né dei motivi che hanno portato alla fine del matrimonio. Il soggiorno in Sardegna sembra essere stato organizzato principalmente per il benessere della loro bambina: un obiettivo che i due ex coniugi non hanno mai perso di vista, impegnandosi a mantenere un rapporto civile e sereno, fondato sul rispetto reciproco.