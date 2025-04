video suggerito

"Elisabetta Canalis tradita da Georgian Cimpeanu", nel gossip spunta il nome della modella Jessica Michel Serfaty La rivista DiPiùTv racconta la crisi di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu che si sarebbe scatenata a causa di un tradimento. La showgirl avrebbe "scoperto alcuni messaggi compromettenti" tra il compagno e una donna che lui allena come personal trainer. Potrebbe trattarsi di Jessica Michel Serfaty, dato che a lei la Canalis ha rimosso il "segui" su IG.

A cura di Gaia Martino

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sarebbero distanti. Lo ha confermato ieri il settimanale Chi che ha raccontato del viaggio in solitaria, in Italia, della celebre showgirl, senza il fidanzato con il quale sta insieme da oltre un anno e mezzo. La rivista ha raccontato che la rottura non sarebbe avvenuta per colpa di un "terzo incomodo", a differenza di quanto scrive, però, il settimanale Di Più Tv. Sebbene nessuno dei due abbia rotto il silenzio per confermare o smentire la crisi di cui si vocifera, alcune mosse social confermerebbero il distacco che la Canalis avrebbe preso dal compagno e da una donna in particolare, la modella e volto televisivo americano Jessica Michel Serfaty, che si allena proprio con Cimpeanu.

Il gesto di Elisabetta Canalis su Instagram e il gossip: "Ha scoperto alcuni messaggi"

Stando a quanto rivela il settimanale Di Più Tv, Elisabetta Canalis avrebbe lasciato Georgian Cimpeanu dopo aver "scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer". Una "terza incomoda" quindi avrebbe allontanato la showgirl dal compagno che per alcuni giorni aveva anche smesso di seguire su Instagram. Non era stato lui l'unico a cui aveva rimosso il "segui": la Canalis avrebbe tolto il follow anche a Jessica Michel Serfaty, modella e personaggio televisivo che si allena proprio con Cimpeanu la quale, però, continua a seguire la showgirl. Tra le IG story "in evidenza" del personal trainer compare spesso la modella durante gli allenamenti. Per Di Più Tv sarebbe lei la donna con la quale Georgian potrebbe aver tradito Elisabetta Canalis.

Story Instagram Georgian Cimpeanu

Chi è Jessica Michel Serfaty, la donna che si allena con Georgian Cimpeanu

Jessica Michel Serfaty è diventata nota in televisione con la sua partecipazione ad America's Next Top Model: ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie e ha fatto parlare di sé anche per le sue storie d'amore. Ha avuto una relazione con Ed Westwick di Gossip Girl, poi con Niall Horan degli One Direction. Diventata mamma di Roman a 17 anni, è stata legata recentemente a Leonardo Maria Del Vecchio che stava per sposare prima di accusarlo di abusi, per poi ritrattare.