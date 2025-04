Elisabetta Canalis sui social con Georgian Cimpeanu, il video sul ring che allontana le voci di rottura

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu si sono lasciati o sono ancora una coppia? Nelle ultime settimane i gossip sulla loro rottura sono diventati sempre più insistenti e il settimanale DiPiù Tv aveva avanzato l'ipotesi di tradimento da parte di lui con la modella Jessica Sarfaty. Tuttavia, una storia pubblicata su Instagram dalla showgirl, ha alimentato l'idea che tra loro la situazione sia (di nuovo) serena. Ecco cosa ha pubblicato.

Elisabetta Canalis sul ring con Georgian Cimpeanu

Tra le sue storie Instagram, Elisabetta Canalis ha pubblicato un breve video con Georgian Cimpeanu. La showgirl e il fidanzato (o presunto ex) combattono insieme vista la passione comune per il kickboxing. Canalis negli ultimi anni si è avvicinata molto alla disciplina, arrivando a praticarla sempre più di frequente. Lui invece è proprio un maestro di questo sport, che ormai due anni fa li ha fatti avvicinare. La stories è apparsa agli occhi di molti come un segnale di serenità tra loro: combattono insieme perché si sono lasciati alle spalle un periodo di crisi o quella presunta rottura diventata una voce sempre più insistente in realtà non c'è mai stata? In ogni caso per il momento entrambi preferiscono mantenere il silenzio.

Le voci di rottura e il presunto tradimento

Solo una settimana fa, il settimanale Chi aveva parlato di una rottura certa tra Elisabetta Canalis e il fidanzato, spiegando come la showgirl si trovasse in Italia per un impegno di lavoro ma senza di lui al suo fianco. La fine della storia d'amore, si leggeva, sarebbe avvenuta per "motivi legati alla relazione" e non per terze persone in mezzo. Diversa è stata invece la ricostruzione del settimanale Di PiùTv, secondo cui Canalis sarebbe stata tradita da Cimpeanu e avrebbe scoperto messaggi compromettenti con un'altra donna, la modella Jessica Michael Serfaty.