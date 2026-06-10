“Chanel Totti e il rapper Le One sono una coppia”, il video virale e gli indizi sui social

Chanel Totti e Le One sono una coppia? La 19enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata avvistata sul palco del rapper 23enne in un video che ha fatto il giro dei social. Altri indizi poi lasciano pensare a una frequentazione in corso tra i due.

Chanel Totti avrebbe un nuovo fidanzato. La 19enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata avvistata al concerto di Le-One, rapper 23enne, ed è subito scattato il gossip sul loro rapporti. Sui social alcuni video li ritraggono insieme durante il live dell'artista a Milano. A questo si sono aggiunti anche altri indizi social: è nata una nuova coppia?

I gossip su Chanel Totti e Le One (nome d'arte di Gaetano Di Maio) sono nati quando la pagina Aliveofficialparty ha pubblicato sui social alcuni video della 19enne durante il concerto dell'artista a Mlano. La figlia di Totti e Blasi si trovava sul palco insieme al rapper e gli teneva la giacca durante l'esibizione: un gesto molto semplice ma che lascia intuire una certa vicinanza e complicità tra i due. A questo momento si aggiungono poi altri due dettagli, che continuano ad alimentare le indiscrezioni.

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Il primo elemento riguarda il fatto che si seguono reciprocamente su Instagram, mentre il secondo dettaglio riguarda alcune stories pubblicate da Chanel Totti negli ultimi giorni. In una di queste, la vincitrice di Pechino Express 2026 mostra una stanza affacciata sul Duomo di Milano e un poster di Morad, che lasciano pensare si trovasse in un ufficio del mondo musicale. Nessuna persona nella foto, ma non è da escludere che con lei ci fosse proprio Le One. Al momento i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto, ma l'attenzione sulle loro storie Instagram è alta, chissà che possano fornire qualche altro dettaglio.

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Durante la sua recente partecipazione a Pechino Express 2026, dove ha vinto in coppia con l'amico Filippo Laurino, Chanel Totti non ha mai parlato di fidanzati e della sua situazione sentimentale. L'ultima relazione pubblica, più volte al centro dei gossip, è quella con Cristian Babalus, durata dal 2023 al 2025.