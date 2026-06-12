Totti contrario alle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller: “Non vuole che vadano a vivere nella sua villa”

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesco Totti sarebbe “fortemente contrariato” al matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller e starebbe cercando di ostacolarlo. Il motivo? “Non vuole che l’imprenditore vada a vivere nella sua villa all’Eur”.

Francesco Totti sarebbe contrario al matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller. Secondo il settimanale Oggi, il ‘Pupone' non vuole che l'ormai ex moglie si sposi con l'imprenditore tedesco, a cui ormai è legata da circa due anni e che è diventato parte della famiglia. Il motivo sarebbe proprio questo: il calciatore non è d'accordo che Muller entri nella quotidianità dei figli (e nella sua casa all'Eur). A sostenerlo in questa ‘battaglia' la compagna Noemi Bocchi, con cui l'amore procede a gonfie vele.

Totti "contrariato" alle nozze di Ilary Blasi: il motivo

Stando a quanto racconta Oggi, l'ex capitano della Roma sarebbe tutt'altro che favorevole alle nozze tra Blasi e il compagno Bastian Muller. Il settimanale parla di Totti come "fortemente contrariato" all'idea, non tanto per una questione di gelosia nei confronti dell'ex moglie, quanto per motivazioni legate alla villa all'Eur, ancora al centro della disputa tra i due ex coniugi. Il calciatore non accetterebbe che l'imprenditore tedesco "si insidi" nell'abitazione, né tantomeno che condivida la quotidianità con i figli. Anche Noemi Bocchi non sarebbe felice dell'unione, anzi, vedrebbe Blasi con "il fumo negli occhi" e starebbe appoggiando Totti nell'"operazione sabotaggio".

Il divorzio ad agosto, ma l'accordo su figli e beni non è stato raggiunto

Nel frattempo continua ad andare avanti la separazione tra Totti e Blasi, dopo oltre 20 anni di matrimonio. Stando agli ultimi aggiornamenti, il processo non si concluderà con la sentenza di divorzio e i due ex coniugi saranno "costretti" a rivedersi in Tribunale. La conclusione formale del loro rapporto è stimata per inizio agosto, periodo in cui la conduttrice dovrebbe convolare a nozze con Bastian Muller (sempre che Totti non porti avanti la sua "operazione". Tra l'ex coppia rimangono ancora in sospeso tre questioni principali: la vicenda dei Rolex, il patrimonio e l'assegno di mantenimento dei figli.