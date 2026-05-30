Isabel fa la comunione con mamma Ilary Blasi e Bastian: assente Totti, è alle Maldive con Noemi Bocchi

Isabel Totti festeggia la sua prima comunione insieme a mamma Ilary Blasi, al compagno Bastian Muller e ai fratelli Cristian e Chanel. Assente papà Francesco Totti che è in vacanza insieme alla fidanzata Noemi Bocchi alle Maldive.

Isabel Totti, la terza figlia nata dal matrimonio – ormai definitivamente terminato – tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ha festeggiato la sua prima comunione. Accanto a lei, in una foto postata sul suo profilo Instagram, c’è la madre Ilary, bellissima in un abito del brand firmato da Belén Rodríguez, Mar de Margaritas, il compagno Bastian Muller e i suoi due fratelli maggiori, Cristian e Chanel.

Nello scatto pubblicato da Ilary sui social la famiglia appare al completo: insieme alla Blasi e ai suoi tre figli c’è anche l’uomo che da circa due anni è il suo compagno di vita, Bastian, che la showgirl sognerebbe di sposare una volta finalizzato il divorzio dall’ex marito. Cosa che dovrebbe accadere nell’arco dei prossimi mesi. Il fatto che tutti i protagonisti dello scatto esibiscano un disinvolto sorriso di fronte ai fotografi sembra dimostrare l’esistenza di un’armonia che rende evidentemente felice Ilary.

Il papà di Isabel non è presente alla festa organizzata per celebrare la prima comunione della piccola. Totti, infatti, si trova alle Maldive, dove si sta concedendo una vacanza di inizio estate insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli nati dal precedente matrimonio della donna con l’ex marito Mario Caucci. Non ci sono foto pubblicate dall’ex campione della Roma a documentare il viaggio, ma a scattare e condividere gli scatti sui social è stata Noemi, che ha postato immagini in cui appare sorridente insieme alla sua primogenita. Altri scatti sono stati pubblicati su Instagram da amici della coppia, e in quelle foto Francesco compare sempre al fianco o alle spalle della compagna. Con ogni probabilità, recupererà i festeggiamenti dedicati alla piccola Isabel solo una volta rientrato in Italia.

Totti alle Maldive insieme a Noemi Bocchi e a un gruppo di amici

Questa occasione, a differenza di quanto accaduto in passato con il diciottesimo compleanno di Chanel, non è servita ai due ex coniugi per ritrovarsi pubblicamente. Per la comunione della loro terzogenita, i festeggiamenti saranno rigorosamente separati.