Ilary Blasi alla comunione di Isabel Totti: il look da cerimonia è con abito a pois e ballerine a rete

Isabel Totti ha fatto la comunione oggi e mamma Ilary Blasi ha documentato tutto sui social. Cosa ha indossato la conduttrice per la cerimonia?

Oggi è una giornata di grandi festeggiamenti in casa Blasi-Totti: nonostante il divorzio ormai quasi ufficializzato, i due ex coniugi si sono riuniti in occasione della comunione della piccola di casa, Isabel Totti. Stamattina la bimba ha ricevuto il sacramento durante il tradizionale rito in chiesa e ora è alle prese con i festeggiamenti insieme alle persone care. Oltre ai genitori ci sono anche i fratelli Cristian e Chanel, la sorella della mamma Melory Blasi con le sue figlie e Bastian Muller, a prova del fatto che ormai si tratta di una famiglia davvero allargata. Cosa ha indossato Ilary per un evento tanto speciale?

Ilary Blasi col vestito a pois di Belén

Il look da cerimonia di Ilary Blasi? È all'insegna del glamour e della comodità. Per partecipare alla comunione della figlia Isabel, infatti, ha lasciato nell'armadio i tubini e i tacchi a spillo del GF Vip, questa volta ha preferito un abito fresco e sbarazzino firmato Mar De Margaritas, il brand di Belén Rodriguez.

Ilary Blasi in Mar De Margaritas

Si tratta di un modello in jersey a scamiciata, con la gonna morbida alla caviglia e il corpino con maniche corte e a sbuffo e colletto Peter Pan total white, la sua particolarità? È ricoperto di micro pois bianchi su fondo nero. Sul sito ufficiale del brand attualmente è scontato ma il suo prezzo "originale" è di 275 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di ballerine iconiche, quelle a rete di Alaïa declinate in total white (prezzo 750 euro), e non ha rinunciato ai bracciali rigidi smaltati di Hermès, i Clic H da 690 euro al pezzo.

Ballerine di Alaïa

Isabel Totti e Ilary Blasi con le ballerine coordinate

Cosa ha indossato, invece, Isabel per il suo gran giorno? Per la cerimonia in chiesa ha rispettato la tradizione del saio, abbinandolo a una coroncina di fiori che ha adornato il mezzo raccolto. Per la festa, invece, ha optato per un completino bianco di pizzo San Gallo dal mood super sbarazzino, con camicia e shorts con le ruches coordinati.

Il look da comunione di Isabel Totti

A fare la differenza sono state le scarpe: per essere coordinata a mamma Ilary la bambina ha sfoggiato un paio di ballerine traforate a effetto rete ma decorate con qualche cristallo scintillante sulla trama (sono di Zara Kids e costano 29,95 euro). In quante prenderanno ispirazione da Ilary e Isabel per festeggiare la comunione delle proprie figlie a fine primavera?