Isabel Totti dal parrucchiere: la figlia di Ilary Blasi ci “dà un taglio”

Isabel Totti è stata dalla parrucchiera di mamma Ilary Blasi e ne ha approfittato per darci un taglio e cambiare look: ecco il risultato.

Ilary Blasi tornerà presto in tv con una nuova edizione del Grande Fratello Vip (come annunciato da un recente comunicato di Mediaset) ma per il momento, visto lo scandalo Signorini legato alla questione, ha preferito mantenere un certo riserbo sull’ingaggio “a sorpresa”. Sui social, però, continua a essere molto attiva e giorno dopo giorno documenta i suoi comuni impegni quotidiani. Ieri, ad esempio, ha accompagnato la figlia Isabel Totti dal parrucchiere: ecco il risultato.

Il nuovo taglio di capelli di Isabel Totti

Isabel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Attualmente ha 9 anni e, nonostante non possegga ancora un profilo social tutto suo, compare spesso nelle foto e nelle Stories della sorella Chanel e di mamma Ilary.

Isabel Totti da Alessia Solidani

È stata proprio quest’ultima di recente ad averla immortalata mentre ha fatto visita al parrucchiere, per la precisione ad Alessia Solidani, carissima amica e hair stylist di fiducia proprio di Ilary. La bimba ha voluto un drastico cambio look, basti pensare al fatto che la mamma, al motto di “My Princesa”, ha fotografato le ciocche di capelli lunghe almeno 5 dita che si è fatta tagliare.

Leggi anche Il look invernale di Iary Blasi è con sabot di pelo e cappello di lana da oltre mille euro

I capelli tagliati di Isabel Totti

Isabel Totti mostra l'inedito hair look

Solo una volta tornata a casa Ilary ha rivelato il risultato finale. Sullo sfondo dell’enorme salotto della villa romana, ha immortalato Isabel a “metà figura” ma con i lunghi e fluenti capelli biondi in primo piano. Ora le arrivano all’altezza del petto, sono super lucenti e leggermente ondulati sulle punte. A giudicare dal sorriso comparso sul viso della bimba, non potrebbe essere più contenta e soddisfatta dell’effetto ottenuto. Un giorno anche lei vorrà seguire le orme della mamma nello spettacolo? L’unica cosa certa è che bellezza e fascino sembrano non mancarle affatto.