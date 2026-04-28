Ilary Blasi festeggia il compleanno con la famiglia del Grande Fratello: la sorpresa con fiori e palloncini

Ilary Blasi compie 45 anni e li festeggia con la famiglia del Grande Fratello: fiori e palloncini a sorpresa per la conduttrice, inondata di auguri social.

Oggi è il compleanno di Ilary Blasi: quest'anno ci sono 45 candeline sulla sua torta. La conduttrice non potrebbe essere più felice, in questo momento della sua vita: il buio se lo è lasciato alle spalle. La crisi con Francesco Totti degenerata nel divorzio ha segnato certamente un periodo difficile, con gossip continui che hanno investito anche i figli come un uragano, ma oggi è serena. Accanto a lei c'è un altro uomo: Bastian Muller le ha restituito fiducia nell'amore, le ha regalato nuova stabilità. I due hanno progetti seri all'orizzonte: si parla di nozze! Anche dal punto di vista professionale tutto procede a gonfie vele: la conduttrice sta portando avanti l'avventura al timone del Grande Fratello Vip con successo.

Proprio stasera è in programma una nuova puntata, quindi la conduttrice festeggerà il compleanno in studio assieme al suo pubblico, a chi lavora dietro le quinte per la riuscita della diretta. Sui social, ha mostrato la sorpresa che ha ricevuto dalla produzione. Anche l'anno scorso aveva ricevuto in dono palloncini e fiori, quando era alle prese con The Couple. Stavolta, invece, l'omaggio arriva dalla famiglia del Grande Fratello.

Ilary Blasi ha fatto vedere il camerino inondato di palloncini colorati, fiori, con tanto di confetti sul tavolo. La stanza è degna di una vera principessa, perfetta per omaggiare la festeggiata, l'assoluta protagonista di questo giorno speciale. Sono giunti gli auguri di tanti amici e colleghi, che ha ricondiviso nelle sue Stories.

Immancabili, anche gli auguri del suo Bastian che ha scritto: "Buon compleanno amore mio. A molti altri tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo con te". È giunta anche la dedica della secondogenita Chanel Totti, con cui ha trascorso qualche giorno a Capri in vista del 45esimo compleanno: "Buon compleanno! Il mio punto fermo, ti amo". Auguri social anche da parte del primogenito Cristian Totti: "Auguri alla mamma migliore. Ti amo".