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Ilary Blasi festeggia il compleanno con la famiglia del Grande Fratello: la sorpresa con fiori e palloncini

Ilary Blasi compie 45 anni e li festeggia con la famiglia del Grande Fratello: fiori e palloncini a sorpresa per la conduttrice, inondata di auguri social.
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A cura di Giusy Dente
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Oggi è il compleanno di Ilary Blasi: quest'anno ci sono 45 candeline sulla sua torta. La conduttrice non potrebbe essere più felice, in questo momento della sua vita: il buio se lo è lasciato alle spalle. La crisi con Francesco Totti degenerata nel divorzio ha segnato certamente un periodo difficile,  con gossip continui che hanno investito anche i figli come un uragano, ma oggi è serena. Accanto a lei c'è un altro uomo: Bastian Muller le ha restituito fiducia nell'amore, le ha regalato nuova stabilità. I due hanno progetti seri all'orizzonte: si parla di nozze! Anche dal punto di vista professionale tutto procede a gonfie vele: la conduttrice sta portando avanti l'avventura al timone del Grande Fratello Vip con successo.

Proprio stasera è in programma una nuova puntata, quindi la conduttrice festeggerà il compleanno in studio assieme al suo pubblico, a chi lavora dietro le quinte per la riuscita della diretta. Sui social, ha mostrato la sorpresa che ha ricevuto dalla produzione. Anche l'anno scorso aveva ricevuto in dono palloncini e fiori, quando era alle prese con The Couple. Stavolta, invece, l'omaggio arriva dalla famiglia del Grande Fratello.

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Ilary Blasi ha fatto vedere il camerino inondato di palloncini colorati, fiori, con tanto di confetti sul tavolo. La stanza è degna di una vera principessa, perfetta per omaggiare la festeggiata, l'assoluta protagonista di questo giorno speciale. Sono giunti gli auguri di tanti amici e colleghi, che ha ricondiviso nelle sue Stories.

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Immancabili, anche gli auguri del suo Bastian che ha scritto: "Buon compleanno amore mio. A molti altri tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo con te". È giunta anche la dedica della secondogenita Chanel Totti, con cui ha trascorso qualche giorno a Capri in vista del 45esimo compleanno: "Buon compleanno! Il mio punto fermo, ti amo". Auguri social anche da parte del primogenito Cristian Totti: "Auguri alla mamma migliore. Ti amo".

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