Ilary Blasi sposa Bastian Muller, la proposta di matrimonio a Parigi: “My forever Valentine”

Ilary Blasi si sposa: la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller nella cornice romantica di Parigi. Una foto pubblicata nelle sue storie Instagram non lascia spazio a dubbi: anello al dito e la dedica “My forever Valentine”.

Ilary Blasi ha detto sì. Con uno scatto pubblicato su Instagram che ha immediatamente fatto il giro dei social, la conduttrice ha annunciato il matrimonio con Bastian Muller. La cornice è quella più romantica possibile: Parigi, la città dell’amore, proprio nel giorno di San Valentino.

La proposta di matrimonio a Parigi

A confermare il prossimo passo è una foto pubblicata da Blasi che ritrae un prezioso anello al dito e una dedica che lascia pochi dubbi: "My forever Valentine". Dopo due anni d'amore vissuti lontano dai riflettori, la coppia è pronta al grande passo: Bastian avrebbe sorpreso la conduttrice con una proposta da film sotto la Torre Eiffel.

In realtà, l’annuncio arrivato nel giorno di San Valentino non coglie del tutto di sorpresa chi segue da vicino le vicende della conduttrice. Le indiscrezioni su un possibile matrimonio circolavano già da diverse settimane, alimentate da un affiatamento sempre più evidente tra Ilary e l'imprenditore tedesco. Bastian Muller, entrato nella vita della Blasi circa due anni fa, è riuscito in breve tempo a integrarsi perfettamente nel suo mondo, conquistando anche l'affetto dei figli e delle sorelle di lei.

Il contrasto con la battaglia legale contro Francesco Totti

Tuttavia, questo annuncio di felicità si scontra inevitabilmente con la complessa e ancora aperta battaglia legale che vede Ilary contrapposta all'ex marito Francesco Totti. Il divorzio tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice è infatti lontano dall'essere risolto in modo pacifico, trasformandosi in una delle separazioni più turbolente della cronaca recente. Da mesi, le aule di tribunale sono il teatro di uno scontro senza esclusione di colpi che va ben oltre la semplice fine di un amore.

Uno dei punti più caldi resta la celebre contesa sui Rolex, diventata quasi un simbolo mediatico della loro rottura, con gli ex coniugi impegnati a stabilire chi debba detenere il possesso dei preziosi orologi da collezione. Parallelamente, si combatte la delicata partita sull’addebito della separazione, un aspetto tecnico fondamentale per stabilire di chi sia la responsabilità legale del fallimento matrimoniale: entrambi i legali continuano a depositare memorie e prove per dimostrare presunti tradimenti avvenuti prima della rottura ufficiale. A questo si aggiunge la questione economica legata all'assegno di mantenimento e alla gestione della monumentale villa all'Eur, un patrimonio che le parti non sono ancora riuscite a spartire in modo definitivo.