Tensioni tra Totti e Ilary Blasi sul divorzio: “Lui potrebbe vendicarsi perché lei vuole sposare Muller”

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe tornata a tirare aria di tensione. A pochi mesi dalla nuova udienza per il divorzio fissata per marzo, il clima tra gli ex coniugi – già teso da tempo sul piano legale e patrimoniale – si starebbe ulteriormente irrigidito a causa della situazione sentimentale della conduttrice, che vorrebbe sposare il compagno Bastian Muller.

Rapporti tesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l'indiscrezione

A riportarlo è Giuseppe Candela su Chi. Il settimanale racconta che la conduttrice, oggi legata a Bastian Muller, sarebbe sempre più proiettata verso una stabilità affettiva definitiva: Blasi sembrerebbe nutrire il desiderio di arrivare, quando possibile, a un nuovo matrimonio. Una prospettiva che, stando a quanto riportato, non sarebbe passata inosservata all’ex marito. È qui che si inserisce la rivelazione più clamorosa del magazine: “E in questo clima il Pupone, consapevole della volontà dell'ex moglie di risposarsi, potrebbe per ‘vendetta’ mettersi di traverso il prossimo marzo allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze”. Un assunto che lascia intendere come i rapporti tra i due siano tutt’altro che distesi, nonostante il tempo passato dalla rottura.

Le questioni ancora aperte: la divisione dei beni e il mantenimento

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero anche le questioni economiche ancora aperte: la divisione dei beni, l’assegno di mantenimento e la battaglia per le responsabilità genitoriali continuano a essere punti sensibili. Blasi, che nel frattempo sta vivendo con maggiore esposizione pubblica la relazione con Muller, avrebbe tutto l’interesse a chiudere il capitolo legale il prima possibile. Totti, invece, potrebbe non essere dello stesso avviso. Il mese di marzo, dunque, potrebbe diventare decisivo non solo per il divorzio, ma anche per il futuro sentimentale di entrambi.