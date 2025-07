La guerra dei Rolex tra Totti e Ilary è ancora aperta: “Lui stanco dei continui litigi, vuole mettere un punto”

Nonostante la sentenza dello scorso 7 luglio che aveva decretato l’affido condiviso dei Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti, lo sportivo sembra non voler mollare la presa sulla questione. Gli orologi di lusso, secondo un’indiscrezione, rimarranno in una cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono realmente.

Nonostante la sentenza dello scorso 7 luglio che aveva decretato l'affido condiviso dei Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti, lo sportivo sembra non voler mollare la presa sulla questione. Gli orologi di lusso, secondo un'indiscrezione, rimarranno in una cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono realmente.

Francesco Totti "stanco" dei litigi con Ilary, l'indiscrezione

La sentenza risalente a poco più di due settimane fa raccontava di un affido condiviso dei quattro Rolex: Ilary e Totti avrebbero potuto indossare gli orologi di lusso a turno. Adesso, però, la rivista Gente rivela qualcosa di diverso. Secondo il settimanale, i Rolex rimangono in cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono. L'ex calciatore sarebbe in una posizione di vantaggio visto che avrebbe consegnato scontrini, garanzie e bonifici che attesterebbero di essere il legittimo proprietario e di non averli regalati, al tempo, alla sua ex moglie. La conduttrice, ad ogni modo, avrebbe comunque la possibilità di fare appello. Ma non è finita qui, secondo quanto apprende la rivista da ambienti vicini a Totti, il Pupone sarebbe "molto stanco dei continui litigi e sarebbe ben felice di mettere la parola fine alla questione".

La sentenza dello scorso 7 luglio

Stando a quanto stabilito dal Tribunale civile di Roma lo scorso 7 luglio, che andava a confermare quanto dichiarato in via interlocutore nel 2023, Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno condividere la collezione di Rolex. Dopo la fine del loro matrimonio gli orologi erano rimasti nelle mani della conduttrice, sebbene l'ex Capitano della Roma li avesse più volte reclamati, sostenendo che gli oggetti di lusso appartenessero a lui. Conclusasi questa fase, per entrambi resta aperta la possibilità di impugnare il provvedimento.