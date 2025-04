video suggerito

Il compleanno di Ilary Blasi: festa a sorpresa tra fiori e palloncini Ilary Blasi, nata il 28 aprile 1981, oggi compie 44 anni. La produzione di The Couple, il reality che la vede al timone, le ha fatto una sorpresa.

A cura di Giusy Dente

Buon compleanno a Ilary Blasi: oggi è un giorno speciale per la conduttrice, che compie 44 anni. Già sono giunti gli auguri social della figlia Chanel e del compagno Bastian Muller, assieme a quelli di tanti altri colleghi. Inaspettata ma molto gradita è giunta anche la sorpresa da parte della produzione di The Couple, il reality show che la vede al timone.

La sorpresa di compleanno per Ilary Blasi

La conduttrice dopo L'Isola dei Famosi e Battiti, è tornata in tv: ora è al timone di The Couple, il reality dove i concorrenti partecipano in coppia per arrivare al premio finale di un milione di euro. L'esperimento non sta forse dando i risultati sperati, si parla addirittura di una possibile chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti. Tutto questo, mentre Mediaset è in fermento per l'inizio anche di un altro reality, un format longevo e molto amato: il debutto de L'Isola dei famosi è previsto per il 7 maggio. La nuova edizione sarà condotta da Veronica Gentili.

In attesa di conoscere il destino del programma, proprio stasera, andrà in onda la nuova puntata, dunque fervono i preparativi in vista della diretta. Il pubblico scoprirà la prima coppia eliminata: Jasmine e Pierangelo oppure Thais ed Elena. La produzione ha sorpreso Ilary Blasi con un regalo graditissimo, che lei ha mostrato sui social a fan e follower. Arrivata negli studi per prepararsi alla diretta, la conduttrice ha trovato ad attenderla palloncini e fiori, tutto rigorosamente in pink.

Come festeggerà il compleanno Ilary Blasi

Ilary Blasi ama molto viaggiare. L'anno scorso per l'occasione si era recata in Cappadocia assieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Presente anche il compagno Bastian Muller, che a quanto pare ha l'animo da esploratore proprio come lei. Da quando stanno insieme hanno viaggiato moltissimo in coppia: Caraibi, New York, Parigi, Mykonos, Tenerife, Marocco, Brasile, Africa. Ora gli impegni professionali le impediranno forse di allontanarsi, magari dovrà rimandare i festeggiamenti in grande stile a data da destinarsi, ma certamente intorno non le mancherà l'affetto delle persone care.