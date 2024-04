video suggerito

Ilary Blasi, compleanno in famiglia in Cappadocia: quanto costa l'escursione in mongolfiera Ilary Blasi compie 43 anni: per festeggiare il compleanno è volata in Turchia con i tre figli e il compagno Bastian Muller. Oltre alle escursioni nelle valli, non è mancata anche l'esperienza mozzafiato in mongolfiera in Cappadocia: ecco quanto costa un volo.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è più raggiante che mai. La conduttrice è volata in Turchia con il compagno Bastian Muller e i tre figli, Christian, Chanel e Isabel Totti per festeggiare il suo 43esimo compleanno. La coppia è da sempre fan dei grandi viaggi: nell'ultimo periodo sono volati in Sudafrica e anche in Germania, Paese natale di Muller. Per questo compleanno in famiglia, la famiglia si è regalata un'esperienza mozzafiato: un'escursione in mongolfiera Cappadocia all'alba. Lo spettacolo è stato magico, come ha raccontato la stessa Blasi nelle storie Instagram.

Una mongolfiera in Cappadocia

Ilary Blasi festeggia il compleanno in Turchia

In Turchia c'è una regione montuosa che regala spettacoli incredibili: la Cappadocia. Questa zona è celebre per le sue valli, dove è possibile organizzare trekking suggestivi. Ilary Blasi ha scelto di visitare questa regione nel periodo ideale, quello tra marzo e maggio, ossia quei mesi in cui la temperatura è più mite. Come centinaia di migliaia di turisti l'anno, anche Blasi e la famiglia non si sono persi lo spettacolo delle mongolfiere colorate che spiccano il volo nel cielo della Turchia. Si tratta di un'esperienza incredibile da vivere all'alba, quando oltre al sorgere del sole, il cielo si riempie dei colori delle mongolfiere. In una storia condivisa all'alba, la conduttrice ha mostrato il processo di preparazione della mongolfiera.

Ilary Blasi si prepara a salire sulla mongolfiera

Una volta spiccato il volo, la vista è stata incredibile, con il cielo che si è riempito di tanti puntini colorati. Ad alta quota, Blasi ha scattato un selfie di compleanno con i figli, condiviso su Instagram dalla figlia Chanel Totti. Ma come si accede e quanto costa fare questa esperienza unica?

Gli auguri di Chanel Totti alla mamma

Lo spettacolo delle mongolfiere in Cappadocia

Volare in mongolfiera in Cappadocia è uno degli spettacolo unico che attrae tantissime persone. La sveglia all'alba per salire in mongolfiera è ripagata dallo spettacolo di questo caleidoscopio di colori. Esistono diverse compagnie locali che organizzano l'escursione: tra queste Royal Balloon, Butterfly Balloons e Cappadocia Voyager Balloons sono le più celebri. Tendenzialmente, per un viaggio di 75 minuti il costo è tra i 210 euro e i 300 euro. Quest'ultimo è il prezzo se si vuole fare un'escursione più ristretta con massimo otto persone.

Le mongolfiere in volo

Lo spazio sotto l'ampio pallone è di 20 persone divise in quattro scompartimenti. Tuttavia se si vuole volare con 16 persone, dunque un gruppo un po' più ristretto, il costo è di 260 euro.

La vista sulla cappadocia dalla mongolfiera