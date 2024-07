video suggerito

Ilary Blasi, momento verità: le scarpe (da 1000 euro) le hanno creato qualche problema Piccolo incidente di percorso per Ilary Blasi durante le registrazioni di Battiti Live: colpa delle scarpe dal tacco vertiginoso, belle ma forse un po’ scomode! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi indossa scarpe Le Silla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la lunga assenza dal piccolo schermo, Ilary Blasi è finalmente tornata in tv. Alla conduttrice è stato affidato un programma che accompagna il pubblico da tanti anni. Assieme ad Alvin (con cui ha condiviso anche l'esperienza de L'Isola dei Famosi) è ora al timone di Battiti Live, la kermesse musicale che dalle piazze della Puglia è ora arrivata in prima serata. Su Canale 5 stanno per arrivare le tre serate registrate il 21, 22 e 23 giugno. Poi sarà la volta della messa in onda delle ultime due puntate, che invece sono state registrate il 6 e il 7 luglio a Otranto. La conduttrice, di volta in volta ha scelto look preziosi e scintillanti.

I look di Ilary Blasi a Battiti Live

Per il grande ritorno in tv, Ilary Blasi ha deciso di stupire e abbagliare. Ha puntato, per le prime tre serate, su look apparentemente semplici e minimal, ma resi preziosi con gli accessori. La conduttrice ama quelli vistosi e scintillanti, difatti stavolta ha puntato tutto sui gioielli, affidandosi a De Liguoro e Foreva, brand che ama particolarmente e di cui ha spesso indossato le creazioni anche in passato a L'Isola dei Famosi. Ha debuttato con maxi collier abbinato a stivali d'oro, poi è stata la volta degli anelli di cristalli su tutte le dita.

Ilary Blasi indossa scarpe Le Silla

Il dietro le quinte con le scarpe da 1000 euro

Anche nelle ultime registrazioni del programma, la conduttrice ha puntato sui gioielli De Liguoro, abbinandoli al brand di calzature che la accompagna sempre nelle avventure televisive. La scelta, stavolta, è caduta sulle scarpe metallizzate di Le Silla, un modello con tacco vertiginoso, completamente dorato. Costano oltre 1000 euro. Pur amando le scarpe alte, Ilary Blasi non è nuova a piccoli incidente di percorso, che con la naturalezza che la contraddistingue non ha mai celato.

Scarpe Le Silla

In passato, per esempio, ha condiviso, con gli spettatori e coi fan, di avere male ai piedi: per questo motivo ha chiuso la puntata de L'Isola a piedi nudi! Anche stavolta ci è mancato poco che rimanesse scalza sul palco. Ha infatti mostrato i piedi doloranti nelle scarpe forse un po' troppo strette.

Ilary Blasi indossa scarpe Le Silla