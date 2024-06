video suggerito

Ilary Blasi debutta a Battiti Live: brilla nella prima puntata con stivali d’oro e maxi collier Ilary Blasi ha debuttato a Battiti Live in abito strapless. Ha impreziosito il look con stivali d’oro e un maxi collier che ha dato luce al décolleté nudo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dopo la lunga pausa dal piccolo schermo, Ilary Blasi è tornata. La conduttrice è stata a lungo lontana dalla tv, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Nell'ultimo anno si è dedicata unicamente a sé e agli affetti più cari: ne ha approfittato per viaggiare, ha ritrovato l'amore, si è cimentata con cose nuove. Messa da parte l'avventura a L'Isola dei Famosi (dove al suo posto è arrivata Vladimir Luxuria), lei ha debuttato al cinema in un film di Giampaolo Morelli ed è sbarcata su Netflix con un documentario. Unica è stato un successo e infatti già è stata confermato il seguito, attualmente in lavorazione. Ora si ipotizza anche un suo ritorno a L'Isola dei Famosi il prossimo anno, visto il fallimento di questa edizione. Ma nel frattempo, i fan della conduttrice potranno presto vederla in prima serata su Canale 5. È infatti al timone di Battiti Live.

Ilary Blasi a Battiti Live

Battiti Live è la kermesse dell'estate, che riunisce sul palcoscenico i principali protagonisti della scena musicale, italiana e non solo. La manifestazione, che prima si svolgeva solo in piazza, è sbarcata su Italia 1 nel 2017, per poi passare quest'anno su Canale 5. E non è la sola novità di questa edizione. Per la prima volta, infatti, è cambiata anche la conduzione. Dal 2017 al 2023 la protagonista della serata è stata Elisabetta Gregoraci assieme ad Adam Palmieri. Quest'anno invece ci sono Ilary Blasi e Alvin. Le registrazioni sono in programma nei giorni 21, 22 e 23 giugno, poi a luglio avverrà la messa in onda. Il primo concerto si è svolto a Molfetta. Si sono esibiti Tony Effe, Elettra Lamborghini, Annalisa, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Alfa, BigMama e tanti altri.

Stivali Le Silla

Il primo look di Ilary Blasi

La conduttrice, per il debutto, ha scelto un abito nero strapless, abbinato ad accessori d'oro. Per rendere prezioso il look, infatti, ha scelto gli stivali Le Silla in stile texano. È il modello Andy alto fino al ginocchio d'ispirazione Western, con maxi risvolto morbido che crea quasi un effetto scultoreo e tacco alto a zeppa. Sul sito ufficiale costa 1169 euro a prezzo pieno. Questo è un brand che la conduttrice ama particolarmente: è quello che la accompagna sempre nelle sue avventure televisive. D'oro anche il maxi collier, decisamente vistoso, perfetto per dare luce al décolleté nudo. Per i gioielli Ilary bBlasi ha una vera e propria passione, nei suoi outfit non mancano mai e li sceglie per dare un tocco audace e speciale ai look più minimal e semplici, rendendoli immediatamente accattivanti. Con cosa stupirà il pubblico nelle prossime puntate di Battiti Live?