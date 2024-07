video suggerito

Battiti Live 2024, i cantanti nella scaletta della prima puntata di lunedì 8 luglio e a che ora inizia su Canale5 Lunedì 8 luglio in onda su Canale5 la prima puntata di Cornetto Battiti Live 2024 con Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli. Sul palco della piazza di Molfetta tantissimi artisti tra cui Fedez, Annalisa, Alessandra Amoroso e Michele Bravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima puntata di Cornetto Battiti Live va in onda stasera, lunedì 8 luglio, alle ore 21:20. A condurre l'evento, che lascia Italia1 e sbarca su Canale5, Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Sul palco tantissimi ospiti, tra cui Fedez, Emis Killa, Annalisa, Irama, Tananai e Gigi D'Alessio. Gli artisti saranno accompagnati dal corpo di ballo formato da ex allievi della scuola di Amici. La regia è di Luigi Antonini. La puntata è la registrazione del concerto che si è tenuto venerdì 21 giugno, la location è quella del palco sul mare della piazza di Molfetta. Tuttavia, ci saranno anche delle esibizioni on the road.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera

Vediamo l'elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso della prima puntata di Battiti Live in onda lunedì 8 luglio alle ore 21:20 su Canale5. Al momento non è possibile prevedere l'ordine di esibizione, perché potrebbe essere stato modificato in fase di montaggio. Gli artisti che saliranno sul palco sono:

Il Volo;

Fedez;

Emis Killa;

Gigi D’Alessio;

Irama;

Ricchi e Poveri;

Rose Villain;

Guè;

Alfa;

Achille Lauro;

Mida;

Petit;

Holden;

Francesco Gabbani;

Michele Bravi;

ComaCose;

Gabry Ponte;

Blue;

Sarah;

Rhove;

Darin.

Le esibizioni on the road da Angelina Mango a Geolier

Nel corso della serata, gli spettatori assisteranno anche a collegamenti con le località turistiche più apprezzate in Puglia, dove si esibiranno altri artisti. I cantanti on the road saranno:

Tananai e Annalisa che si esibiranno a Giovinazzo;

Angelina Mango che si esibirà a Galatina;

Geolier che si esibirà a Foggia.

Dove vedere la prima puntata di Battiti Live e a che ora

La prima puntata di Battiti Live 2024 andrà in onda lunedì 8 luglio alle ore 21:20 su Canale5. Sarà possibile assistere all'evento musicale anche in streaming da computer, smartphone e altri dispositivi collegandosi al sito MediasetInfinity.