Chanel Totti a Battiti Live: sfoggia occhiali da vista e gli stivali di mamma Ilary Blasi

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti è andata in Puglia per sostenere la madre, Ilary Blasi, che ha condotto l'edizione di quest'anno di Battiti Live in onda su Canale 5. La conduttrice per la prima delle tre serate della manifestazione ha sfoggiato un abito nero e un paio di stivali oro: gli stessi che, in occasione della seconda serata, ha sfoggiato Chanel Totti, presente nel backstage della kermesse, dove si è scattata anche una foto con Tony Effe.

Il look di Chanel Totti a Battiti Live

Chanel Totti scegli un look sporty chic per assistere a Battiti Live e supportare la madre, Ilary Blasi. Proprio come la conduttrice, la secondogenita di Francesco Totti indossa un paio di pantaloni azzurri firmati Adidas e un crop top bianco impreziosita da una collana a catena con un ciondolo rosso rubino. Non sono passati inosservati gli stivali oro effetto specchio sfoggiati da Chanel Totti: si tratta dello stesso modello indossato la sera prima dalla madre per condurre Battiti Live.

Si tratta del modello Andy di Le Silla in versione oro, che costa 1169 euro e che madre e figlia possiedono anche nel modello argentato. Pochi mesi fa, infatti, Chanel Totti aveva preso in prestito un mini abito lilla dall'armadio di Ilary Blasi, abbinandoci proprio il modello in argento a specchio, anche questo già visto indosso alla conduttrice.

Oltre agli stivali oro, Chanel Totti ha attirato l'attenzione per gli accessori con cui ha completato il look, come gli occhiali da vista quadrati: un ritorno, quello di questa montatura, che fa parte di quell'estetica anni Duemila, o Y2K, che tanto piace alla Gen Z e che spopola su TikTok sotto il nome di Office Siren.

