Che cos'è l'Office Siren, la prima tendenza social del 2024 L'Office Siren è la prima tendenza social del 2024: i look minimalisti degli anni Novanta, reinterpretati in chiave più audace, sta spopolando su TikTok.

A cura di Arianna Colzi

Bella Hadid

Il 2024 è cominciato da poco più di due settimane e abbiamo già la prima tendenza social del 2024. L'Office Siren è il nuovo trend nato su TikTok che replica il guardaroba da ufficio con un tocco di sensualità, coinvolgendo moda e beauty. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'outfit da "bibliotecaria" noto anche come librariancore.

L'Office Siren, un tocco di sensualità al look da ufficio

Tutto è iniziato con una foto di Bella Hadid, scattata negli ultimi giorni del 2023. La modella, da poco tornata alla vita pubblica dopo una lunga pausa per problemi di salute, ha postato una foto con un look da ufficio dal tocco più sensuale. Il outfit composto da una camicetta a righe attillata, un pantalone nero leggermente over, un paio di stivaletti con la punta squadrata e degli occhiali da vista rettangolari. Una mise davvero inusuale per Hadid, che ha conquistato i social lanciando il trend dell'Office Siren. Letteralmente, la tendenza significa "sirena dell'ufficio" e riprende look ufficio, indossati tutti i giorni, rivisitati in chiave più audace, proponendo una donna fierce e determinata.

Bella Hadid

L'estetica anni Novanta dell'Office Siren

Il minimalismo reinterpretato è la chiave di questa tendenza 2024. I colori dominanti di questo trend sono il grigio, il nero e i toni neutri. L'Office Siren si colloca nel solco del ritorno degli anni Novanta e inizio Duemila, riportando in auge l‘estetica di Gucci sotto la direzione creativa di Tom Ford o quella di Ralph Lauren, Prada e MiuMiu. Dominano gonne a matita, dolcevita neri, i blazer stretti in vita da una cintura e le camicie attillate, proprio come il look di Bella Hadid. Niente più blazer oversized ma tanti look che evidenzia le silhouette di chi li indossa. Una tendenza che, su TikTok, sta riscuotendo grande successo tra le giovani donne della Generazione Z.

Una campagna di Gucci del 1996 con la direzione creativa di Tom Ford

L'accessorio dominante dell'Office Siren sono gli occhiali da vista non più dalle forme rotondeggianti ma rettangolari, noti come Bayonetta Glasses. Questo modello super glamour è tornato di tendenza già nella Primavera 2023, quando a sfoggiarli sono stati anche le star come Hailey Bieber e la stessa Bella Hadid. Se abbinati a un trucco glam, contribuiscono a definire un'estetica nota anche come libriariancore, ossia il trend che riporta in auge i look da bibliotecaria.

Le Bayonette Glasses indossate da Bella Hadid

Un altro esempio che sta spopolando su TikTok sotto l'hashtag office siren è il personaggio di Gisele Bündchen nel film Il diavolo veste Prada. La modella più famosa dei primi anni Dieci del Duemila interpreta Serena, una office siren ante litteram, una collega di Emily (Emily Blunt), che con lei commenta il drastico e improvviso cambio di look di Andrea (Anne Hathaway). Insomma, all'interno di un revival anni Novanta che va avanti da diversi anni, un vecchio ideale femminile ruba i cuori delle giovani generazioni. In un'epoca fatta di abbattimento delle differenze di genere, l'estetica Office Siren propone un modello di donna piuttosto canonico e vecchio stile.