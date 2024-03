E se la borsa da avere per la primavera 2024 fosse un modello lanciato 15 anni fa? Per la Primavera/Estate 2024 non ci sono dubbi: il vintage è una scelta sicura. Ne sa qualcosa Bella Hadid, che ha rilanciato la tendenza con una borsa del 2010 creata da una Maison Italiana: ecco qual è. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Bella Hadid

Nuova stagione, nuova it-bag vintage da ammirare (e recuperare). Il revival degli anni Novanta e degli anni Dieci del Duemila è ormai realtà da diversi anni: modelle e attrici, quindi, giocano a recuperare pezzi introvabili che hanno fatto la storia della moda in tempi non troppo lontani. L'ultima in ordine di tempo è Bella Hadid: la 27enne è tornata a lavoro dopo un periodo di stop dovuto a problemi di salute mentale, saltando però gli show della Fashion Week di febbraio. La minore delle sorelle Hadid, però, continua a far parlare di sé per le tendenze che lancia e per i suoi outfit sempre impeccabili. Per le strade di New York ha sfoggiato una borsa vintage che non è passata inosservata.

Bella Hadid

Bella Hadid lancia la borsa da avere della Primavera 2024

Camminando per le strade di New York, Bella Hadid è stata immortalata dai paparazzi mentre un look quasi anni Settanta: cappotto a quadri, jeans con fondo ampio e gli immancabili occhiali Aviator, montatura indimenticabile che ha fatto la storia della moda (e non solo). Ad attirare l'attenzione, però, è stata la borsa che la modella portava con sé. Si tratta del modello Barrel Bag lanciato da Prada in occasione della sfilata Resort 2010. La forma ricorda quella di un piccolo cilindro o di un barile (dal nome inglese "barrel"): è pratica e facilmente portabile visto che questo modello è quasi squadrato e i manici ampi la rendono un valido alleato per le giornate in ufficio.

La Barrel Bag di Prada

La versione scelta da Bella Hadid è in pelle saffiano bicolor, giallo crema e azzurro cielo: lo stesso materiale viene utilizzato dalla Maison milanese per realizzare il bauletto nero. La pelle saffiano è così chiamata per il tipo di lavorazione che ha inventato proprio Prada, ultimata con il trattamento a cera finale: per renderlo più comprensibile, si tratta di quell'effetto quasi "graffiato" che oggi è diventato sinonimo di lusso, poiché ricreato da altri grandi brand. Anche la borsa cilindrica, o barrel bag, è un modello che ha numerose reinterpretazioni, diventando una tendenza rielaborata da tantissimi brand. Nel dubbio, per questa primavera 2024, fate come Bella Hadid: puntate sul vintage per dare una svolta inaspettata al vostro stile.

