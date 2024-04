video suggerito

Coquette make-up, il trucco rosa in stile "bambolina" è il must della primavera 2024 Il trucco must della primavera 2024 si chiama Coquette make-up, le sue caratteristiche? Lascia trionfare i toni del rosa e dona un aspetto da "bambolina".

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate gli smokey-eyes, gli eye-liner marcati e i trucchi appariscenti e d'impatto che esaltano il viso con colori forti e dettagli decisi: nella Primavera/Estate 2024 a spopolare saranno i beauty look in stile bambola che stanno letteralmente spopolando su TikTok. Si chiamano pink coquette make-up e, tra sfumature romantiche, colori iper femminili e prodotti a effetto glow, vedono trionfare il colore rosa. Ecco quali sono i consigli da seguire e i prodotti da utilizzare per prendere ispirazione dal trend beauty più gettonato del momento amatissimo dalle star.

Cos'è il pink coquette make-up

Il pink coquette make-up è uno dei beauty trend più gettonati su TikTok, basti pensare che ad oggi l'hashtag omonimo ha superato le 40 milioni di visualizzazioni. Si tratta dell'estensione del coquette bow, la moda di fiocchi tra i capelli che ha spopolato sui social, visto che ne riprende il suffisso (che letteralmente significa "civetta", dunque fa riferimento alla giocosità e alla voglia di non prendersi troppo sul serio).

Le sue caratteristiche? Riesce a donare un tocco di colore al viso con dei prodotti sui toni del rosa: essendo molto simili all'incarnato, risultano super naturali e mai eccessivi. Le star ne vanno matte, da Hailey Bieber a Nicola Peltz, fino ad arrivare a Emma Stone e Ariana Grande: tutte durante le loro recenti apparizioni pubbliche sono riuscite a trasformarsi in vere e proprie "bamboline" grazie al trucco.

Pink coquette make-up: gli step per riprodurlo

Come fare per avere un perfetto pink coquette make-up? È necessario partire dalla skincare per avere una pelle luminosa e idratata, poi si passa alla scelta dei toni di rosa: sulle pelli chiare va benissimo il classico pink ballerina, mentre su quelle ambrate le nuance del pesca sono perfette.

Sia sul viso che sugli occhi va applicato lo stesso colore, quindi il blush può essere usato anche come ombretto e l'illuminante sulle labbra (anche se in alternativa andrà benissimo anche un gloss). L'unico tocco dark? Il mascara che apre lo sguardo e dà carattere al colore (per rendere il tutto ancora più intenso ci si può servire anche dell'eye-liner). In ogni caso è importante non avere paura di esaltare la propria femminilità, il proprio lato più infantile e da "lolita".