Perché TikTok si è riempito di fiocchetti rosa (sugli oggetti più assurdi) Fiocchetti rosa ovunque, su TikTok. Ma cosa sta succedendo? Il trend ha a che fare con l’estetica coquette.

A cura di Giusy Dente

Fiocchi rosa ovunque, sugli oggetti più impensabili: è la nuova tendenza di TikTok. Parliamo di un hashtag, #coquetteaesthetic, da oltre 3 miliardi di views: i relativi video fino a questo momento erano prevalentemente a tema fashion. Adesso, però, i contenuti sono diventati diversi e ben più strani. Il nuovo trend "rivisitato" riguarda l'accostamento fiocco-oggetto assurdo. Dai rotoli di carta igienica alle piante, i nastrini colorati stanno spuntando ovunque, persino dentro i piatti di pasta! Ma cosa sta succedendo?

Che cos'è la coquette aesthetic

Il fiocco è il principale protagonista di un'estetica fatta di colori pastello, camicette, ricami, pizzo, calzettoni, labbra juicy, blush rosa sulle guance, collane di perle: uno stile bon ton e super femminile insomma, amatissimo dalle celebrity. Si parla di "coquette aesthetic" per identificarlo con precisione. L'icona per eccellenza è la diva Lana del Rey e come lei anche Sydney Sweeney, Ariana Grande e Camila Cabello: sono tutte copiate e imitate in tutto il mondo per il loro modo di vestire, immediatamente riconoscibile e inconfondibile. È uno stile che in qualche modo richiama elementi infantili e adolescenziali pur risultando trendy e femminile.

Questa tendenza dalla vena romantica ha in effetti qualcosa a che fare con la nostalgia: ci riporta un po' indietro nel tempo, a quando eravamo più piccoli, ci connette coi bambini di un'epoca lontana. Rimanda all'età dell'innocenza, ma è uno stile che, seppur con eleganza, viene abbracciato da ragazze molto consapevoli del loro corpo. "Coquette" infatti significa "ragazza civettuola", ma la tendenza non ha nulla a che vedere con la provocazione o la conquista. La sensualità viene calibrata con garbo e gentilezza, convive con la dolcezza e la delicatezza. Nulla è urlato. Ma quindi tutto questo cosa ha a che fare con tre cubetti di ghiaccio decorati con tre fiocchetti rosa?

Fiocchetti ovunque su TikTok

Possono tre cubetti di ghiaccio che galleggiano in un bicchiere d'acqua, decorati con altrettanti nastrini rosa, fare 12 milioni di visualizzazioni su TikTok? Sì: assurdo ma vero. È quello che è successo alla clip condivisa sulla piattaforma da Sierra Palian, una 22enne di Washington, D.C. La ragazza a The New York Times ha spiegato di aver girato la breve clip (sulle note di Let the Light In di Lana Del Rey, la queen delle Coquette Girl) per celebrare la femminilità.

L'intento era condividere qualcosa di carino e delicato, con chiaro riferimento all'estetica coquette, che vede nei fiocchi un elemento importantissimo. Ma non è stata lei la prima. La nascita di questo strano trend si deve a un'altra utente: Lauren è stata la prima, a inizio dicembre. Utilizzando la canzone di Lana del Rey ha condiviso un piatto di pasta decorato al centro con un nastrino rosa stretto in un piccolo fiocco.

In pochi giorni ha superato 3 milioni di visualizzazioni. Dopo di lei l'idea si è diffusa a macchia d'olio, diventando copiatissima e rimbalzando da una parte all'altra del mondo. L'atto di legare i fiocchi agli oggetti di uso quotidiano potrebbe essere un'estremizzazione dell'estetica coquette, una benevola parodia verso chi abbraccia questa estetica così femminile: in fondo il rosa è tradizionalmente considerato il colore delle donne (benché si stia cercando di superare l'associazione maschio-blu e femmine-rosa).

Ma le irriducibili fan dell'estetica, quindi le ragazze coquette per eccellenza, addobbando tutto coi loro amati accessori vogliono dirci, a modo loro (e non potrebbero farlo diversamente) che un fiocchetto è capace di rendere tutto immediatamente più carino. Persino un cetriolino sott'aceto.