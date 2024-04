Il carrello della spesa “da nonna” diventa fashion: perché è l’oggetto del desiderio degli influencer

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che i carrellini della spesa fossero l'accessorio simbolo della vecchiaia? Sebbene per convenzione sia sempre stato così, ora sarete sorpresi nello scoprire che le cose stanno cominciando a cambiare. A dimostrarlo sono gli utenti dei social, soprattutto i rappresentanti della generazione Z, che sempre più spesso lo mostrano con orgoglio tra post e Stories, tanto da averlo trasformato nell'accessorio fashion da avere assolutamente nel proprio armadio. Ecco per quale motivo il classico carrello per andare al supermercato non è più un accessorio retrò ma, al contrario, un vero e proprio must-have.

Perché i carrelli "da nonna" sono un must

Da qualche anno a questa parte i sacchetti di plastica dei supermercati sono a pagamento per una questione di eco-sostenibilità, dunque sono moltissimi i clienti che hanno raggirato l'extra nella bolletta portando delle buste di plastica più doppia da casa.

La cosa che probabilmente solo in pochi avrebbero immaginato è che sarebbe tornato in auge anche il carrellino della spesa, quello che sembra un trolley ma in un formato morbido più leggero e confortevole. A lanciare il trend sono gli influencer di tutto il mondo, che da qualche tempo a questa parte non esitano a lasciarsi immortalare con l'accessorio "da supermercato" al loro fianco.

I carrelli per la spesa sono virali sui social

Sebbene un tempo il carrellino della spesa venisse associato agli anziani che volevano trasportare la spesa con comodità, oggi è diventato l'oggetto del desiderio degli influencer. Sul web è possibile trovare i modelli più svariati e colorati, da quelli con stampe geometriche variopinti a quelli in tela green, fino ad arrivare alle varianti ispirate ai cartoni. Il motivo per cui tutti ne vanno matti? Non si tratta solo di moda ma anche di comodità, visto che permette di non caricare la schiena portando delle buste molto pesanti. Insomma, fare shopping col carrellino non è mai stato tanto trendy e "salutare".