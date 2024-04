video suggerito

La lampada mitra nella nuova casa di Fedez è un oggetto di design che costa quasi 4mila euro Fedez sta lentamente arredando la nuova casa milanese in cui si è trasferito dopo la separazione da Chiara Ferragni. A spiccare nell’enorme open space è un oggetto di design originale e concettuale: una lampada con l’asta a forma di mitra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La crisi tra i Ferragnez sembra essere inconciliabile, tanto che stanno vivendo le loro vite da separati da ormai oltre un mese. Non solo si incontrano esclusivamente in occasione dei compleanni e degli eventi speciali dedicati ai figli, hanno anche deciso di abitare in due case diverse. Chiara Ferragni è rimasta nel maxi attico a CityLife che ha ristrutturato di recente, Fedez invece si è stabilizzato in un appartamento in piazza Castello (dopo essere prima tornato dai genitori, poi andato in affitto in un’abitazione ai Navigli). Sui social ha rivelato di essere alle prese con la scelta degli arredi: dopo il maxi divano e il flipper dei Ghostbusters, la “nuova arrivata” è una lampada di design con l’asta a forma di mitra.

Chi ha firmato la lampada mitra a casa di Fedez

Nell’open space della nuova casa di Fedez, per la precisione davanti alla parete scura che si trova di fronte al divano di velluto grigio, c’è una lampada molto originale che ha attirato le attenzioni dei fan. La sua particolarità? L’asta total gold è a forma di mitra, per la precisione un M16. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un accessorio di design davvero esclusivo: si chiama Lounge Gun, è firmata Flos ed è una lampada da terra disegnata per il brand da Philippe Starck, architetto e designer francese famoso per il suo approccio democratico al settore (tanto che la sua arte viene definita “design post tous). Ha il paralume in carta plastificata opaca total black (ma con gli interni gold), mentre l’asta è in alluminio pressofuso con finitura galvanica in oro lucido 18k. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di design viene venduta a 3.900 euro.

Flos Lounge Gun

Il significato nascosto nella lampada mitra

Accendere la luce o sparare? Con la lampada mitra il gesto è praticamente lo stesso, visto che per azionarla è necessario premere il grilletto. Nonostante abbia ricevuto molte critiche, la lampada mitra di Philippe Starck nasconde un significato simbolico e concettuale tutt’altro che banale. Fa parte della Gun Collection ed è così iconica da essere stata esposta in diversi musei di design. È stata pensata per essere un elogio alla vita e alla morte (che sembrano perdere sempre più valore): se da un lato sull'asta c'è incisa la scritta “La felicità è una pistola calda” (riferimento alla nota canzone dei Beatles), dall'altro i paralumi al loro interno sono decorati con delle croci in ricordo dei morti in guerra. L'obiettivo dell'artista? Denunciare gli interessi economici nascosti dietro le guerre internazionali, protestare contro il mercato delle armi, un mercato “d’oro” proprio come le pistole e i mitra delle lampade. Non sorprende, dunque, che abbia deciso di devolvere in beneficenza a organizzazioni per la salvaguardia dei diritti umani il 20% del ricavato delle vendite.

L'angolo con la lampada-mitra