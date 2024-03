Chanel Totti all’Autodromo di Roma è una dark lady con trench di pelle e rock boots Chanel Totti ha trascorso la domenica all’Autodromo di Roma e per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ecco il suo nuovo look da dark lady. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta provando a distaccarsi dall’etichetta “figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti” e lo sta facendo sui social, dove da qualche tempo a questa parte è più attiva che mai. Conta oltre 500.000 followers e praticamente ogni giorno documenta la sua normale routine fatta di impegni familiari, allenamenti in palestra ed eventi all’insegna del glamour. Dopo aver festeggiato con mamma e fratelli il compleanno della piccola Isabel, ha trascorso il weekend col fidanzato Cristian Babalus all’Autodromo di Vallelunga, Roma. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l’ennesimo look super trendy? Ecco cosa ha indossato per trasformarsi in una dark lady dall’animo rock.

Il look total black di Chanel Totti

Al motto di “Domenica alternativa”, Chanel Totti si è lasciata immortalare sullo sfondo delle piste da corsa dell’Autodromo romano e la cosa non ha potuto fare a meno di attirare le attenzioni di papà Francesco che ha commentato divertito “Vai piano, mi raccomando”. Sebbene si trattasse di un evento sportivo, la secondogenita di Ilary Blasi non ha rinunciato allo stile, anzi, ha rivisitato in chiave glamour un completo basic in total black. Ha abbinato un maglioncino aderente a collo alto a un paio di leggings fascianti, completando il tutto con un trench di pelle in stile Matrix, ovvero lungo fino alle caviglie e arricchito da una semplice cintura in vita.

I rock boots di Chanel Totti

Chanel Totti dà il via alla primavera con gli anfibi stringati

Nel look di Chanel non è mancata la borsetta a tracolla in tinta e le scarpe must dei primi giorni della primavera, ovvero gli anfibi alti, stringati e con la suola a carrarmato che lei stessa ha definito "rock boots". Ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci, coprendo in parte il viso con un cappellino con la visiera in verde militare. Cerchi maxi e gold, sorriso stampato sulle labbra e pose da diva: Chanel Totti potrà anche avere solo 16 anni ma sembra già avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo. In quanti non vedono l'ora di sapere cosa deciderà di fare da grande?

