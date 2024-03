Chanel Totti alla festa di compleanno della sorella Isabel: è grintosa con la T-shirt animalier L’animalier dà un tocco deciso anche all’outfit più semplice. Lo ha scelto Chanel Totti per la festa di compleanno della piccola Isabel che ha compiuto 8 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Con qualche giorno di ritardo, Ilary Blasi ha organizzato una festa di compleanno per Isabel, la più piccola dei tre figli nati dal matrimonio con Francesco Totti. La bambina ha compiuto 8 anni lo scorso 10 marzo, ma in quei giorni la showgirl era in viaggio per un'altra ricorrenza importante: ha celebrato in Svizzera il compleanno di Bastian Muller, il suo nuovo compagno. Ecco perché il party per Isabel è stato rimandato di qualche giorno. Per l'occasione, si sono stretti attorno alla festeggiata amici e parenti, compresi i due fratelli maggiori: Chanel e Cristian.

Il look animalier di Chanel Totti

Chanel Totti è molto legata alla sua sorellina e dunque non poteva mancare al party in suo onore, per festeggiare gli 8 anni. Ilary Blasi ha pensato davvero a tutto: festa a tema Bratz in total pink, con una miriade di palloncini, fiori, nastri, dolcetti a forma di make-up. Insomma, una allestimento curato nei minimi dettagli, per ricreare un'atmosfera giocosa, colorata e allegra.

Ha voluto persino una passerella rosa al centro della sala, per far sfilare la festeggiata, vestita con un tutù rosa di tulle. Per l'occasione, Chanel Totti si è anche improvvisata trampoliere! Sui social, infatti, ha mostrato a fan e follower alcuni momenti del pomeriggio di festa: i giochi all'aperto, la musica, i balli e, appunto, anche quando è salita sui trampoli per provare a muovere qualche passo.

La 16enne, che nel vestire ha uno stile molto simile a quello della mamma, stavolta ha puntato su qualcosa di casual e trendy. Chanel Totti ha indossato un paio di comodi jeans larghi abbinati a intramontabili sneakers bianche. Ma per rendere il tutto un po' più grintoso e accattivante, ha aggiunto una T-shirt in stampa maculata, la declinazione più iconica di animalier (a cui si aggiungono altri grandi classici come zebrato, tigrato, pitonato).

T-shirt The Attico

L'animalier è intramontabile, è la scelta perfetta quando si vuole dare un tocco deciso all'outfit più semplice, declinandolo immediatamente in una versione un po' più strong. Si adatta perfettamente a chi non ha paura di farsi notare. La T-shirt di Chanel Totti è di The Attico e costa 180 euro. La 16enne ha completato l'outfit con un paio di occhiali da sole scuri e orecchini a forma di goccia.