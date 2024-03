Ilary in Svizzera per il compleanno di Bastian: si rilassa nell’idromassaggio coperta di schiuma Ilary Blasi e Bastian Muller sono volati in Svizzera, per festeggiare i 37 anni dell’imprenditore tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ilary Blasi è partita assieme al compagno, in occasione del compleanno di lui. Bastian Muller ha spento 37 candeline, lo scorso 11 marzo. Per l'occasione, la coppia si è regalata un viaggio, così tra trascorrere un po' di tempo insieme. La conduttrice si è purtroppo persa il party della figlia Isabel, che ha invece compiuto 8 anni il 10 marzo. La piccola ha trascorso il grande giorno assieme al papà Francesco Totti e alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi, a Roma. Solitamente restii a farsi vedere insieme, stavolta Ilary e Bastian hanno invece condiviso con fan e follower alcuni scatti del loro weekend romantico.

Ilary fa gli auguri a Bastian

"Mi piacerebbe incontrarti altre 100 volte. Tanti auguri amore": è la dolce dedica rivolta da Ilary Blasi al compagno. I due fanno coppia fissa da oltre un anno e sono innamoratissimi. All'inizio la storia è stata tenuta lontano dai riflettori: la conduttrice era reduce da un periodo difficile, in cui la separazione con Francesco Totti l'aveva inevitabilmente tenuta al centro del gossip per settimane. Hanno vissuto il loro sentimento senza eccessiva esposizione mediatica, ma oggi si sentono più liberi di farsi vedere insieme, perché sono entrambi molto sereni e sicuri del loro rapporto.

La coppia ama viaggiare, condividono la stessa passione e infatti appena possono, scappano via per gite fuori porta e weekend romantici. Un paio di settimane fa sono stati in Africa, ma ancora prima sono stati insieme anche a Parigi, Francoforte, Turchia, New York, Rio de Janeiro. Stavolta, in occasione del 37esimo compleanno di lui, si sono spostati alla volta della Svizzera. Hanno soggiornato in un lussuoso hotel con tanto di spa, piscina a sfioro e jacuzzi privata nella suite. Il Bürgenstock Resort è una location da sogno.

Proprio l'anno scorso, di questi tempi, c'era stata l'ufficializzazione della love story con una serie di foto e la prima dedica d'amore via social: "Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio". Un anno dopo la storia prosegue a gonfie vele.