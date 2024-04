video suggerito

Ilary Blasi a Francoforte, quanto vale la preziosa coperta che si vede nelle sue storie Instagram La conduttrice è volata Germania assieme alla figlia Isabel per far visita al compagno Bastian Muller. In uno scatto pubblicato sui social si intravede un plaid Hermès, quanto costa il pezzo della collezione homewear. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi si trova a Francoforte, probabilmente in vista al suo compagno Bastian Muller. Assieme alla figlia Isabel la conduttrice è volata in Germania, dove in televisione ha visto la versione tedesca della pubblicità di Lenor, marchio di ci Ilary Blasi è testimonial in Italia. "Il mio collega tedesco", ha ironizzato sulle sue storie Instagram mentre immortalava lo spot in televisione.

La storia pubblicata da Ilary Blasi

Il plaid di lusso di Ilary Blasi

Dall'immagine pubblicata dalla presentatrice televisiva si può intravedere il divano con appoggiata una coperta. Il brand che ha firmato il plaid si può facilmente individuare dalla "H" che lo decora. Il pezzo è di Hermès e si tratta di un pezzo della collezione casa, modello Avalon nel tipico arancione della Maison in lana Merino e cachemire. La coperta di lusso ha un costo di 1540 euro, ed è disponibile in altre due colorazioni: caramello e grigio.

La coperta Hermès di Ilary Blasi

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato una relazione con Bastian Muller. La storia d'amore tra lei e l'ex capitano della Roma è stata l'argomento del docu-film Unica, lanciato su Netflix nel novembre dello scorso anno, dove la presentatrice ha raccontato la sua personale versione della vicenda, dopo essersi rifiutata di rilasciare commenti per oltre un anno. L'imprenditore tedesco è entrato nella vita di Ilary Blasi pochi mesi dopo l'ufficializzazione della separazione con il calciatore, ma è subito entrato nella vita della famiglia. La coppia fa spesso viaggi con i figli di lei, qualche mese fa sono volati a Londra con Isabel Totti e alla mano della conduttrice un prezioso anello. I due hanno trascorso assieme anche l'ultimo dell'anno in uno chalet in montagna assieme all'amica di lei, Michelle Hunziker.