video suggerito

Ilary Blasi e Bastian Muller con gli accessori coordinati: le borse griffate valgono 17 mila euro La presentatrice ha pubblicato uno scatto che li ritrae all’aeroporto. Non si conosce la destinazione dei due, ma i due hanno scelto una mise a contrasto, lui total black e lei tutta in argento, dalla borsa all’orologio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller viaggiano coordinati. La conduttrice ha pubblicato una foto sulle sue storie Instagram dove si vedono le loro valigie con borsa e zainetto, tutto argentato per lei, total black per lui. La coppia è molto affiatata ed essendo in una relazione a distanza, approfittano dei viaggi assieme per vedersi. Di recente Ilary Blasi si è recata assieme alla figlia in Germania, dove il compagno vive, per trascorrere un po' di tempo in sua compagnia. La presentatrice ha iniziato una relazione con l'imprenditore tedesco dopo l'ufficializzazione della fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, di cui ha parlato nel docu-film di Netflix Unica.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Quanto costano gli accessori abbinati

Nello scatto condiviso sui social la coppia sembra in partenza, ma non ha svelato la destinazione del viaggio. Ilary Blasi e Bastian Muller vengono immortalati dal busto in giù, mentre mostrano i loro accessori. "Match", ha scritto Ilary Blasi a lato dell'immagine, corredandola con due cuori, uno bianco e l'altro nero. La conduttrice ha scelto una valigia Rimowa, il classico modello rigato in alluminio da circa 1000 euro, abbinata a una borsa Chanel argentata con il tipico motivo trapuntato della Maison e caratterizzata dalla chiusura con logo della doppia C e una catena come manico.

La borsa di Ilary Blasi

Il pezzo, sui siti di second hand si può trovare a quasi 13mila euro. Bastian Muller sceglie, invece, come bagaglio un Rimowa nero da 940 euro, come lo zaino Prada in Re-Nylon, un tessuto ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti plastici recuperati negli oceani e decorato con dettagli in pelle Saffiano, tipica del marchio milanese. L'accessorio ha un valore di 2200 euro. Anche gli abiti dei due erano a contrasto, lei indossava una tuta bianca mentre lui pantaloni e T-shirt neri, stessa cosa per gli orologi.