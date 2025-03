Ilary Blasi in partenza veste griffata: gli accessori da viaggio valgono oltre 20mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista professionale: dopo una lunga pausa, è pronta per tornare in tv e ora si sta preparando per rendere l'esperienza memorabile. A partire dal 7 aprile sarà ogni settimana su Canale 5 con The Couple, un nuovo reality simile al Grande Fratello ma con delle coppie al posto dei concorrenti "singoli". Se negli ultimi giorni aveva provato gli abiti da palcoscenico ed era diventata protagonista del promo, ora ha approfittato del weekend per raggiungere il suo Bastian Muller a Francoforte: cosa ha indossato per il viaggio in aereo?

Quanto costano le sneakers di Ilary Blasi

Quale migliore occasione del weekend per ritrovarsi con la propria dolce metà? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi che, dopo essersi data alle registrazioni di The Couple per tutta la settimana, ora si gode il meritato riposo. È volata a Francoforte dal fidanzato Bastian Muller e ha affrontato il viaggio con lo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Ilary Blasi con le scarpe Dior

Sebbene abbia puntato sulla comodità, non ha rinunciato a un tocco trendy e griffato. Niente tute o leggings, si è immortalata in aeroporto con indosso una maxi felpa grigio scuro indossata come mini dress, alla quale ha abbinato un paio di collant in tinta. A fare la differenza sono stati gli accessori, primi tra tutti le scarpe: le sneakers bianche Dior Chrono (da 990 euro) che ha portato con i calzettoni bianchi in vista.

Sneakers Dior Chrono

Ilary Blasi con la Kelly bag di Hermès

Nel look da viaggio di Ilary Blasi non poteva mancare il tocco prezioso, per la precisione un paio di orecchini Chanel "a bottone" con l'iconica doppia C incrociata tempestata di cristalli. Il modello non è disponibile sul sito ufficiale della Maison, è possibile acquistarlo solo sugli e-commerce di moda di lusso vintage, dove vengono venduti a oltre 800 euro.

Ilary Blasi con orecchini Chanel e borsa Hermès

La vera chicca, però, è la borsa: la conduttrice ha completato l'outfit con una Kelly bag di Hermès 28 cm in pelle Epsom verde. Anche in questo caso si tratta di un accessorio reperibile solo in versione usata e il suo prezzo si aggira intorno ai 20.000 euro. Insomma, Ilary è appassionata di moda e griffe e la sua scelta di stile "da viaggio" ne è solo l'ennesima prova.

Kelly bag di Hermès