Ilary Blasi si prepara al ritorno in tv: abito col cappuccio per le prime prove di The Couple A partire dal prossimo 7 aprile Ilary Blasi sarà di nuovo in tv, questa volta con l’inedito reality The Couple. Come si sta preparando all’esperienza? Ecco cosa ha indossato per il primo fitting. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

È dalla scorsa estate che Ilary Blasi manca dalla tv, per la precisione da quando ha portato a termine l'inedita esperienza al timone di Battiti Live. Da allora si è presa una pausa dai riflettori ma non per questo ha "abbandonato" i fan, anzi, ha continuato a tenerli informati sulla sua quotidianità attraverso i social. Di recente, ad esempio, si è concessa una vacanza alle Maldive con le figlie, Bastian Muller e Michelle Hunziker e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione dei suoi look estivianticipazione dei suoi look estivi. Ora che è rientrata in Italia, per lei è arrivato il momento di rimettersi al lavoro: ecco come si sta preparando a The Couple, il programma che condurrà a partire dal prossimo 7 aprile.

Il primo fitting di Ilary Blasi per The Couple

Si chiama The Couple ed è il nuovo reality di Canale 5 che partirà il prossimo 7 aprile, prendendo il posto del Grande Fratello nel palinsesto Mediaset. A condurlo ci sarà Ilary Blasi, che di sicuro darà l'ennesima prova della sua incredibile ironia e professionalità. Come si sta preparando a questa esperienza? Questa mattina ha fatto il primo fitting insieme al suo staff e, oltre a mostrare una parte dell'armadio di abiti e scarpe griffati che ha a disposizione, si è anche immortalata con uno dei possibili look da prima serata. Certo, probabilmente non si tratta di uno spoiler ma è chiaro che, analizzando la scelta di stile, si possono già fare delle ipotesi sugli outfit che sfoggerà sul palco.

Ilary Blasi è una diva in rosso

Per le prime prove di The Couple Ilary Blasi ha scelto un look che non può passare assolutamente inosservato. Innanzitutto ha puntato sul rosso fuoco, il colore della passione per eccellenza, indossando un sinuoso abito lungo e col cappuccio incorporato di Agua Project. Si tratta di un modello a sirena dalla silhouette fasciante con un maxi strascico, le maniche lunghe, le spalline imbottite e a punta e una scollatura morbida e profonda (prezzo 690 euro). Per completare il tutto la conduttrice ha optato per una manicure total red e ha poi coperto il capo, lasciando in vista solo la bocca e lo sguardo. Per il debutto del programma punterà sull'esuberanza o preferirà qualcosa di più sobrio? L'unica cosa certa è che anche in questa versione è assolutamente meravigliosa.

Abito Agua Project