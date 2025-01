Ilary Blasi ai Caraibi anticipa l’estate 2025: il bikini da avere è col micro tanga sgambatissimo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta godendo l'inizio del 2025 ai Caraibi, per la precisione a St Barth, dove è volata in compagnia del fidanzato Bastian Muller prima di Capodanno. Tra qualche giorno la conduttrice sarà di nuovo su Netflix con il "secondo capitolo" della sua docu-serie ma nel frattempo si dà al totale relax tra tintarella, tuffi nel mare cristallino del luogo e sensuali foto in topless. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo armadio estivo? Dopo la camicia dai toni fluo usata come copricostume, ecco il bikini che di sicuro sarà di tendenza durante la prossima stagione calda.

Le foto in bikini di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata alle prese con una romantica serata di coppia con Bastian (con tanto di borsa di lusso), ora ritroviamo Ilary Blasi in versione balneare mentre si lascia scattare delle foto sulle rive del mare dei Caraibi. Per la "trasformazione" in sirenetta ha deciso di puntare sullo stile minimal ma allo stesso tempo iper sensuale. Per lei niente nuance vitaminiche o esotiche, ha preferito un due pezzi monocromatico in marrone scuro, tinta che riprende i toni del mocha mousse, il colore dell'anno secondo Pantone. Com'è fatto il bikini? Ha il reggiseno a triangolo con le coppe imbottite che si allaccia dietro al collo e un micro tanga sgambatissimo, modello destinato a diventare il must della prossima estate.

Ilary Blasi col due pezzi sgambatissimo

Ilary Blasi al mare non rinuncia ai gioielli griffati

Per la giornata in spiaggia Ilary non ha rinunciato ai gioielli preziosi, ormai diventati il tratto distintivo del suo stile. Al collo ha sfoggiato la collanina in oro giallo della collezione Love di Cartier (prezzo 2.880 euro), mentre al polso destro ha indossato gli iconici Clic H di Hermès, i bracciali rigidi e smaltati della Maison francese. Ne ha due, uno nero e uno bianco, e il loro prezzo è di 660 euro l'uno. Capelli sciolti e bagnati dalla salsedine, niente make-up e silhouette impeccabile in primo piano: Ilary Blasi è in splendida forma e di sicuro, una volta tornata a Roma, sarà prontissima per dare il via a una nuova ed eccitante stagione lavorativa.

Bracciale Hermès