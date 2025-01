video suggerito

Ilary Blasi in topless a St Barth: niente reggiseno, usa la camicia bianca annodata in vita Ilary Blasi è volata a St Barth con Bastian Muller e ora si gode il totale relax tra spiagge paradisiache e mare cristallino. Quale migliore occasione di questa per “rivisitare” il classico topless? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il prossimo 9 gennaio tornerà su Netflix con Ilary, il "secondo capitolo" della serie in cui racconta la sua vita, ma per il momento Ilary Blasi si gode i primi giorni del 2025 sulle meravigliose spiagge dei Caraibi. A poche ore dal Capodanno è volata a St Barth col compagno Bastian Muller e ora sta trascorrendo il tempo tra passeggiate sul bagnasciuga, bagni nel mare cristallino dell'isola e momenti di totale relax. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo stile estivo? Dopo le foto in bikini e i selfie senza trucco, ecco il sensuale ritratto scattatole dal fidanzato nel resort in cui sta soggiornando.

Ilary Blasi in vacanza non rinuncia allo sport

St Barth sembra essere una delle mete più amate del momento, soprattutto quando si parla di star. Il primo a soggiornare sulla meravigliosa isola dei Caraibi è stato Fedez, che è volato in un resort extra lusso fin dalla vigilia di Natale, poi a Capodanno a "raggiungerlo" (anche se in una location diversa) è stata Ilary Blasi. La conduttrice si sta servendo dei social per documentare tutti i momenti più belli della vacanza, dalle passeggiate in riva al mare ai momenti di relax in bikini, fino ad arrivare agli allenamenti in palestra, ai quali non rinuncia neppure durante un viaggio tanto esotico. Leggings aderenti total black, canotta coordinata e sneakers con calzettoni portati a vista: Ilary si è lasciata immortalare con un bilanciere sulle spalle mentre si dà agli squat, a prova del fatto che fatica non poco per tenersi in forma.

Ilary Blasi si allena a St Barth

Il topless "rivisitato" di Ilary Blasi

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato però un altro scatto che la conduttrice ha condiviso sui social: quello realizzato dal fidanzato Bastian Muller all'interno di una delle camere del resort. A mezzo busto con una macchina fotografica analogica tra le mani, Ilary ha "rivisitato" il classico topless in chiave iper sensuale. Ha indossato solo il tanga nero del bikini e al reggiseno ha preferito una camicia bianca classica portata sbottonata sul seno e annodata in vita. Ha così creato un effetto vedo non vedo super femminile, lasciando intravedere chiaramente le forme. Capelli sciolti e spettinati, niente trucco e bracciali griffati al polso: Ilary Blasi non rinuncia allo stile neppure in vacanza.

Il topless di Ilary Blasi