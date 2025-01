video suggerito

Ilary Blasi in vacanza ai Caraibi: per la serata con Bastian Muller sfoggia una borsa da 30mila euro Ilary Blasi ha festeggiato l'arrivo del 2025 a Saint Barth insieme al compagno Bastian Muller: per una serata sull'isola caraibica, la conduttrice ha indossato un abito in satin con maxi spacco e borsa griffata.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi continua la sua vacanza a Saint Barth, stessa località scelta da altre celebrities italiane come Fedez. La conduttrice è partita per i Caraibi insieme al compagno Bastian Muller: sempre ai Caraibi, ma in Repubblica Dominicana, c'è anche Francesco Totti in vacanza con Noemi Bocchi insieme a Cristian, Chanel e Isabel, i figli avuti dal matrimonio con Blasi. Per la conduttrice, quindi, il 2025 è cominciato sulla spiaggia tropicale, tra look estivi e colazioni in riva al mare. Tra pochi giorni Blasi tornerà in Italia in occasione del lancio di Ilary, la docuserie Netflix in cui racconta la sua seconda vita dopo la separazione: dal rapporto con il compagno a quello con le amiche e colleghe, come Silvia Toffanin, passando per la sua carriera di conduttrice televisiva. Nel frattempo si gode gli ultimi giorni di vacanza sfoggiando look griffati e sempre di tendenza.

Ilary Blasi, slip dress e stivali texani a Saint Barth

Per una tranquilla passeggiata a Saint Barth, Ilary Blasi sfoggia un altro outfit estivo ma con uno degli accessori di tendenza dell'Autunno/Inverno 2024-25. La conduttrice indossa uno slip dress asimmetrico in satin con maxi spacco laterale che evidenzia la silhouette tonica e asciutta: l'abito cangiate è sui toni del verde smeraldo e si abbina a un paio di stivali neri da cowboy che rendono l'outfit più informale.

Ilary Blasi a Saint Barth

A completare il look, però, c'è un accessorio che non è passato inosservato sui social. La borsa che Ilary Blasi ha scelto per ultimare l'outfit è una mini Kelly di Hermès color nude: si tratta di un modello molto raro di un modello già accessibile a pochi per via del prezzo elevato. La borsa sfoggiata da Blasy, infatti, costa circa 30mila euro ed è possibile trovarla online sugli e-commerce più esclusivi.

Ilary Blasi con la mini Kelly di Hermès