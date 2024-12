video suggerito

Dove festeggia il Capodanno Ilary Blasi: la conduttrice in vacanza al mare con Bastian Muller Ilary Blasi e Bastian Muller stanno trascorrendo il Capodanno insieme al mare. La coppia ha deciso di partire per una destinazione esotica: ecco la meta delle vacanze di Natale della conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi è partita in vacanza per Capodanno. A pochi giorni dall'uscita della nuova serie su Netflix Ilary, la conduttrice è volata in uno dei paradisi esotici più esclusivi per passare il Capodanno con il compagno Bastian Muller. Per prepararsi al lancio della serie tv su Netflix, Blasi ha aperto un profilo TikTok dove documenta attimi di vita quotidiana e risponde alle domande dei fan. In una recente intervista, poi, Ilary Blasi ha anche chiuso definitivamente le porte a un eventuale ritorno con l'ex marito Francesco Totti, dimostrandosi più focalizzata che mai sulla sua nuova vita, come dimostrano anche le vacanze di Capodanno.

Il Capodanno di Ilary Blasi e Bastian Muller

Come Fedez anche Ilary Blasi ha scelto Saint Barth nelle Antille Francesi per trascorrere il Capodanno al mare, in una metà esotica. La destinazione esclusiva nei Caraibi è amatissima dalle celebrities perché offre privacy e hotel di lusso coniugati a una vita notturna davvero accesa. Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti delle vacanze al mare.

Ilary Blasi a St.Barth

La conduttrice ha sfoggiato un abito a rete con bikini in spiaggia mentre posa per alcuni selfie con il compagno Bastian Muller. Blasi ha condiviso alcuni momenti di relax in spiaggia o durante il pranzo in riva al mare: una meta super chic per prepararsi a un anno ricco di impegni professionali.

Leggi anche La vita di Ilary Blasi raccontata su Netflix: tutti i look della serie tv

Ilary blasi e Bastian Muller