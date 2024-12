Ilary Blasi sulle voci di un ritorno di fiamma con Totti: “Non è possibile, irrispettoso per chi ci è accanto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv. Da giovedì 9 gennaio sarà disponibile su Netflix la serie Ilary, che racconta un nuovo capitolo della vita della conduttrice. In attesa degli episodi, la protagonista si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina: dall'amore per l'attuale compagno Bastian Muller ai rapporti con l'ex marito Francesco Totti, padre dei suoi tre figli.

Il rapporto con l'ex marito Totti: nessun ritorno di fiamma

Sono passati più di due anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione, dopo 17 anni insieme e tre figli. Una notizia che per molti è stata inaspettata, tanto che ancora qualche nostalgico non si rassegna all'idea e spera in un ritorno di fiamma. Ma su questo aspetto la conduttrice non ha alcun dubbio: "La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora". Un'ipotesi, quindi, che non ha alcun fondamento, considerando anche che entrambi hanno voltato pagina dal punto di vista sentimentale. Se Blasi è legata a Bastian Muller, nella vita dell'ex Capitano della Roma c'è Noemi Bocchi, con cui sembrerebbe esserci l'interesse di costruire una famiglia. Nel frattempo, la guerra per la separazione Blasi-Totti continua tra nuovi testimoni, battaglie legali e mediatiche.

L'amore per Bastian Muller

Nel documentario Ilary, Blasi racconterà per la prima volta un capitolo inedito della sua vita, quello vissuto dopo la separazione dall'ex marito Francesco Totti. Un racconto diretto e sincero, senza filtri, come ha voluto precisare: "Racconto chi sono davvero. Non c'è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo". Nel corso dei cinque episodi, la conduttrice svelerà come è nato l'amore con Bastian Muller, al suo fianco ormai da quasi due anni. Poi parlerà anche del rapporto con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal precedente matrimonio: "Sono schietta e diretta. Vado contro i miei figli se sbagliano".