Ilary Blasi: "Condividevo Francesco Totti capitano della Roma, ora so di averlo condiviso anche in altri sensi"

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi lancia una stoccata all’ex marito Francesco Totti, facendo riferimento ai presunti tradimenti dei quali sarebbe stata vittima inconsapevole nel corso degli anni. Intervistata dal settimanale Grazia a poche settimane dall’uscita della serie Netflix che racconta la sua vita dopo la separazione, la popolare conduttrice televisiva torna a parlare del legame con l’ex capitano della Roma. E lo fa parlando proprio della presunta doppia vita del suo ex marito.

La battuta di Ilary Blasi su Francesco Totti

“Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”, è precisa la frecciatina che Blasi indirizza all’ex marito. Già nella serie Unica, trasmessa su Netflix un anno fa, Ilary aveva raccontato di avere scoperto la relazione tra Totti e Noemi Bocchi, sua attuale compagna, in un periodo antecedente alla fine del loro matrimonio. Blasi, a Grazia, ha confidato inoltre di non avere trovato grosse differenze nell’essere una madre separata rispetto al passato: “Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima”.

Ilary Blasi: “Unica è stata l’esperienza più difficile”

A pochi giorni dall’uscita “Ilary”, la seconda serie tv in cui racconta la sua vita, Blasi torna con il pensiero a “Unica”, la prima serie realizzata per Netflix nella quale raccontava nei dettagli la fine del suo matrimonio: “‘Unica' è stata l’esperienza più difficile che ho fatto. Mi costò parlarne a cuore aperto, ma o hai il coraggio di aprirti, oppure non ha senso”. Spazio quindi al racconto del primo incontro con Bastian Muller, suo attuale compagno: “Ero sola da quattro mesi e non pensavo minimamente di trovare un fidanzato. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, lui mi ha attesa fuori dalla toilette e si è presentato. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi. Mi ha chiesto il profilo Instagram, e da lì è iniziato tutto”. Bastian sarebbe riuscito nell’impresa di conquistare i figli di Ilary: “Ho impressa l’immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: ‘Ma perché tedesco?'. La piccola Isabel lo chiamava per un periodo ‘il signore inglese’. Ora sanno che Bastian è un amico speciale della mamma”.