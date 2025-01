video suggerito

Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno litigato? La risposta delle conduttrici a Verissimo Negli ultimi mesi è circolato il rumor che vede Ilary Blasi e Silvia Toffanin distanti a seguito di un litigio: nello studio di Verissimo oggi, domenica 19 gennaio 2025, le due conduttrici hanno risposto al gossip prima di scambiarsi un tenero abbraccio.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 19 gennaio 2025. La conduttrice televisiva è la protagonista di Ilary, il secondo capitolo di Unica, la serie Netflix che racconta la sua vita e ai telespettatori di Canale5 ha svelato i dettagli delle esperienze mostrate nelle varie puntate. Tra queste il lancio con il paracadute la cui paura è stata superata proprio davanti alle telecamere di Netflix: "Avevo paura che non si aprisse il paracadute" ha spiegato Ilary prima di ammettere che il volo riuscito, però, è il suo amore con Bastian Muller. Nel corso dell'intervista i due ex volti di Passaparola hanno messo anche un punto alle voci secondo le quali avevano litigato.

La risposta al gossip che le vedeva distanti: "Possiamo smentire"

Silvia Toffanin e Ilary Blasi nello studio di Verissimo hanno sorriso insieme sulle ultime voci circolate sul loro conto che le vedevano lontane dopo un litigio. Pochi mesi fa è stato il settimanale Oggi a lanciare l'indiscrezione secondo la quale i loro rapporto erano diventati piuttosto freddi per motivi non specificati. Nella puntata del talk oggi, domenica 19 gennaio, le due conduttrici hanno scherzato insieme sull'argomento: "Sono andati via i lividi l'altro giorno", "Guarda qui ho i tuoi graffi". Poi la smentita ufficiale: "Ma perché è uscita sta notizia?". "Tu sei la regina del gossip" ha risposto la Toffanin scherzando. "Possiamo smentire? Sì", le parole.

Le parole di Ilary Blasi sulla storia con Bastian: "È lui il mio volo raggiunto"

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele: nello studio di Verissimo, la showgirl si è emozionata riguardando le immagini con il compagno entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. "Due anni con lui sono volati. Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stata una sorpresa, una cosa inaspettata. È un volo raggiunto. La mia famiglia è pazza di lui".