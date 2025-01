video suggerito

Ilary Blasi: “Il rapporto con Silvia Toffanin? Ridiamo della ‘separazione’ e non parliamo di lavoro” Ilary Blasi nega le voci secondo le quali, dopo la sua parziale uscita da Mediaset, sarebbe terminata la sua amicizia con Silvia Toffanin: “Questa cosa mi fa ridere. Ci sentiamo sempre e non parliamo di lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi nega che, dopo la sua parziale uscita da Mediaset (quest’anno ha condotto solo Battiti Live), si sia raffreddato anche il suo rapporto con l’amica Silvia Toffanin, compagna dell’AD Mediaset PierSilvio Berlusconi. “Questa cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata a Repubblica in attesa dell’uscita della serie “Ilary” su Netflix. In realtà, il fatto di essere finita ai margini della rete per la quale ha condotto il Grande Fratello e l’Isola dei famosi non la disturberebbe:

Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla. Ho iniziato piccolissima, con gli spot, ho girato due o tre film. Mi ero messa in testa che volevo presentare. Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare.

Francesco Totti non ha accettato l’invito a cena di Ilary Blasi

Blasi confida che Francesco Totti, suo ex marito, non avrebbe accettato l’invito a cena che la ex moglie gli aveva rivolto nelle pagine finali del libro Che stupida. “La speranza è l’ultima a morire, sarebbe carino”, rilancia Blasi che rivela di non avere vissuto la separazione come un evento drammatico: “Non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance. Nei momenti difficili devi essere realista: le cose veramente brutte nella vita sono altre”. Non nasconde, però, di essere dispiaciuta per i suoi figli: “Non vengo da una famiglia di separati. I miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”.

“Bastian Muller romantico e fisico, ma mi accetta”

Spazio anche alle dichiarazioni a proposito di Bastian Muller, suo nuovo compagno: “Non sono il tipo da abbracci e coccole, ma dimostro il mio amore con l’esserci e organizzando. Con Isabel, la più piccola, mi lascio andare di più. Bastian è romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito come sono fatta e mi accetta”. Infine, il suo pensiero a proposito del tempo che passa: “Me rode er c**o. La possiamo condi’ come ce pare, ad aprile compirò 44 anni, metà della vita è andata. L’orologetto fa tic tac, va avanti. Inizia un’altra parte della vita, sempre bella, ma diversa”.