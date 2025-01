Imprenditore napoletano sorprende PierSilvio Berlusconi e gli strappa uno spot, Silvia Toffanin imbarazzata Un imprenditore napoletano ha sorpreso PierSilvio Berlusconi a Montecarlo insieme alla compagna Silvia Toffanin e ai loro figli è riuscito nell’impresa di convincerlo a girare insieme a lui un breve video poi postato su TikTok. L’AD Mediaset, divertito, si presta perfino a una sorta di spot. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Un imprenditore napoletano ha sorpreso Piersilvio Berlusconi a Montecarlo insieme alla compagna Silvia Toffanin e ai loro figli ed è riuscito nell’impresa di convincerlo a registrare un breve video, successivamente caricato su TikTok. L’amministratore delegato Mediaset, sebbene tradizionalmente non avvezzo a utilizzare i social, ha acconsentito divertito a registrare il filmato e si è perfino prestato a registrare una sorta di spot indirizzato alla boutique del suo intraprendente interlocutore.

La reazione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e i figli che la conduttrice televisiva ha avuto da Berlusconi hanno assistito alla scena, tenendosi qualche passo indietro rispetto alla telecamera. A tratti dubbiosa l’espressione sfoggiata dalla presentatrice, che ha osservato il compagno prima tentennare di fronte alla richiesta di “sponsorizzare” il nome della boutique di proprietà dell’imprenditore e poi cedere con un sorriso indulgente. “Buon 2025 a te e a tutti i napoletani”, ha dichiarato l’amministratore delegato Mediaset apparendo a suo agio, complice anche il clima festoso della location, “Napoli è una città meravigliosa”. “Ah, ma adesso la pubblicità?”, ha quindi chiesto ridendo del tentativo del campano di coinvolgerlo nell’improvvisato spot. Poi Berlusconi ha accettato di prestarsi: “L’ho detto”.

PierSilvio Berlusconi e Silvia Toffanin a Montecarlo per Capodanno

L’uscita intercettata dall’imprenditore a Montecarlo rappresenta una delle pochissime occasioni di vita “mondana” di Berlusconi insieme alla sua famiglia. In genere, l’AD Mediaset, la compagna Silvia Toffanin e i loro figli si concedono pochissime uscite pubbliche in famiglia, uscite cui fa da cornice Portofino, la cittadina ligure eletta quale residenza ufficiale. Per il Capodanno da trascorrere a Montecarlo erano presenti anche i figli della coppia, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.